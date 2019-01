Atletica, il trevigiano Jacopo Zanatta re dell'eptathlon

Jacopo Zanatta riparte da dove aveva lasciato. Nel fine settimana appena trascorso, al Palaindoor di Padova, al rientro nell’eptathlon dopo due anni d’assenza, il trevigiano della Silca Ultralite ha realizzato 5.397 punti, avvicinandosi al record personale (5.438 punti) che aveva realizzato il 28 gennaio 2017, sempre a Padova, nella sua ultima apparizione nell’eptathlon.

Zanatta, che ora punta ai Tricolori di fine mese, ha preceduto nel campionato regionale assoluto Riccardo Miglietta (Atletica Vicentina) che, con 4.818 punti, si è aggiudicato il titolo regionale under 23. Lorenzo Candiotto (Fiamme Oro) si è imposto nel campionato regionale juniores. Doppio acuto, infine, nel pentathlon under 18. Lorenzo Pezzolato (Fiamme Oro) ha vinto il titolo veneto allievi, portandosi, con 3.684 punti, ad appena 28 lunghezze dalla miglior prestazione italiana di categoria (3.712 punti di Marco Leone nel 2015). La primatista italiana cadette Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta), al debutto tra le allieve, si è imposta con 3.662 punti. Anche per lei, titolo regionale di categoria e grandi applausi.