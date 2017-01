Il trevigiano Jacopo Zanatta nuovo vicecampione italiano di prove multiple indoor

POVEGLIANO Simone Cairoli torna sul trono delle prove multiple. Il comasco dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni ha vinto la gara di eptathlon ai campionati italiani indoor che si sono svolti nel weekend a Padova. E’ il suo terzo titolo tricolore nell’eptathlon, dopo quelli vinti nel biennio 2014-2015. Per lui, un bottino di 5.760 punti, nuovo primato personale. Argento per Jacopo Zanatta (Silca Ultralite), con 5.438 punti. Terzo Luca Dell’Acqua (Nuova Atl. Fanfulla Lodigiana/5.267). Entrambi arrivati al record personale, Zanatta e Dell’Acqua si sono anche aggiudicati l’oro e l’argento tra le promesse. Per Zanatta pure la soddisfazione del record veneto di categoria: cancellato l’annoso primato di Eugenio Mares (5.320 punti nel 1981 a Torino). Sul terzo gradino del podio under 23, Manuel Nemo (Team Atl. Marche/5.267 punti). Titolo juniores a Matteo Chiusolo (Sportrace), con 5.301 punti, seconda prestazione italiana all-time di categoria. Argento per Marco Leone (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), che prevale al fotofinish (5.184 punti contro 5.158) su Lorenzo Gentili (Centro Atl. Piombino). Rebecca Menchini (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) ha vinte il pentathlon allieve, realizzando 3.478 punti. Argento per Veronica Zanon (Vis Abano/3.368 punti) e bronzo per Carlotta De Marco (Centro Atletica Piombino/3.359 punti). Il titolo del pentathlon allievi va invece a Marco Ruzza (Atl. Biotekna Marcon), arrivato a 3.636 punti. Secondo Riccardo Filippini (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi/3.506 punti), terzo Michele Bertoldo (Atl. Vicentina/3.320)

Nelle gare di contorno, Ilaria Vitale (Lib. Friul) scende a 54”00 nei 400, realizzando lo standard di partecipazione per i Campionati Europei di Belgrado. Nella gara maschile, 47”67 del fuoriclasse bosniaco degli 800, Amel Tuka. In evidenza anche diversi giovani. L’allievo Davide Rossi (Atl. Malignani Lib. Udine) arriva a 7.24 nel lungo, quarta prestazione italiana all-time di categoria. Le mezzofondiste bresciane della Free-Zone, Sophia Favalli ed Elisa Ducoli, corrono i 1500 rispettivamente in 4’37”10 e 4’38”02, tempi di valore per la categoria allieve. Nel complesso quindi, per quanto riguarda i trevigiani, bene anche i compagni di squadra di Zanatta: settimo assoluto Matteo Miani (4.773 punti); ottavo (e quarto tra gli under 23) Diego Lassini (4.752 punti). Aminatà Franco (Team Treviso) ha colto un bel decimo posto nel pentathlon allieve, realizzando 3151 punti. Ventisettesima la compagna di squadra Anna Marcolin (2.714 punti), al primo anno di categoria. Entrambe erano al primo pentathlon della carriera. Nel pentatlon allievi, 12° Andrea Brunello (Quinto Mastella), arrivato a 3.147 punti, primato personale. Più indietro, 23° Tiziano Feletto (Silca Ultralite), 2.915 punti

IL DETTAGLIO DELLE PROVE MULTIPLE

EPTATHLON – La prima gara della giornata incorona la promessa Jacopo Zanatta (Silca Ultralite) che vola nei 60 ostacoli in 8”35, precedendo di due centesimi il leader in classifica Simone Cairoli (Atl. Lecco Colombo Costruz.). Nell’asta sale più in alto di tutti Dario Gonfiantini (Atletica Prato), unico a superare i 4.50. Cairoli, che l’anno scorso era uscito di gara proprio nell’asta realizzando tre errori sulla misura d’entrata, si ferma a 4.40 e ipoteca la maglia tricolore. Zanatta (4.10) è ancora davanti a Luca Dell’Acqua (3.90) e mette al sicuro il titolo under 23, oltre all’argento assoluto.

EPTATHLON JUNIORES – La seconda giornata di gara inizia nel segno di Lorenzo Gentili (Centro Atletica Piombino), che si lascia tutti alle spalle nei 60 ostacoli e resta leader dell’eptathlon juniores. Il vertice della classifica cambia però con l’asta: i 4.20 di Matteo Chiusolo (Sportrace) fanno sì che il laziale superi Gentili (3.80): 23 punti separano i due atleti prima dei 1000 metri finali. L’ultimo traguardo conferma la supremazia di Chiusolo, mentre Marco Leone (Atl. Lecco Colombo Costruz.) conquista l’argento tricolore, superando Gentili.

PENTATHLON ALLIEVI – I 60 ostacoli offrono l’ottima prova di Andrea Puppo (Us Giovani Atleti Bari): 8”26 e avversari lontani. Francesco Ruzza (Biotekna Marcon) sale in cattedra nel lungo (6.79), dove brilla anche Riccardo Filippini (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi/6.72), che s’insedia ai vertici della classifica. Alessandro Mortara (Atletica Piemonte Asd) è il migliore nel peso (12.78). Terzo Ruzza con 12.50: il veneziano è ora leader in classifica, con 52 punti di vantaggio su Filippini (11.34 nel peso). Ruzza è anche l’unico a superare i 2 metri in alto e rafforza la sua leadership prima dei 1000 metri finali, che non cambiano il destino del campionato italiano.

PENTATHLON ALLIEVE – La piemontese Rebecca Menchini (Atl. Stronese – Nuova Nordaffari) è nettamente la più veloce nei 60 ostacoli (8”77). Nell’alto, miglior misura, con 1.63, per Veronica Zanon (Vis Abano) e Teuta Cala (Atl. Stud. Rieti Andrea Milardi). Menchini leader dopo le prime due gare. Anna Busetto (Self Atl. Montanari Gruzza) realizza la miglior prestazione nel peso (12.34). La classifica è ora guidata da Teuta Cala (10.35 nel peso). Il lungo riporta però Rebecca Menchini in testa alla classifica: la piemontese atterra a 5.64 e, prima dei 400 finali, dispone di un vantaggio di 152 punti su Veronica Zanon e 154 su Carlotta De Marco (Centro Atl. Piombino). Il doppio giro di pista non cambia le gerarchie finali.