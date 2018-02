Join The Game 2018: TVB, Solid World, NPT e Pink Stars campioni provinciali di Treviso

CORNUDA Una lunga giornata di emozioni e di canestri. Il Join The Game ha regalato ancora una volta una domenica indimenticabile agli oltre 700 atleti e atlete scesi in campo sui parquet di Cornuda, Crocetta del Montello e Maser, teatro della tappa provinciale di Treviso. Una maratona di gare da 5 minuti no stop, iniziata fin dal mattino e conclusasi soltanto a cena che ha messo in palio non soltanto il titolo provinciale, ma anche gli accessi alla Fase Regionale che si disputerà il 18 marzo a Verona, in anteprima nazionale.



La giornata del JTG provinciale è iniziata con la categoria Under 13 maschile, che ha regalato davvero tante sorprese e alcune gare ad alto tasso di spettacolarità, nello spirito da campetto che da sempre contraddistingue il Join The Game. Alla fine il successo è andato ai ragazzi di Treviso Basket che in finale hanno superato gli amici del Basket Pieve. Nel pomeriggio si sono disputate le gare di tutte le altre categorie: nell'under 13 femminile il sorriso più grande è delle ragazze della Nuova Pallacanestro Treviso, che si sono laureate campionesse provinciali battendo Motta. Nell'altra categoria femminile, l'under 14, vittoria e titolo provinciale per la Solid World Pallacanestro Treviso, targata Pink stars. A concludere la giornata di partite sono stati i "grandi" del torneo, gli Under 14: la finale è stata un derbyssimo in famiglia, tutto biancoverde fra due squadre della Solid World. Il successo è andato al gruppo Verde.

Gallery