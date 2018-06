Il Judo Treviso ai saluti alla palestra di viale Montegrappa: commovente l'ultima cerimonia

TREVISO Un vero e prorprio esercito si è riunito, nei giorni scorsi, nella storica sede di Viale Montegrappa per quella che è stata l'ultima cerimonia ufficiale nella sede che ha ospitato per cinquant'anni una delle più antiche associazioni cittadine. Il Judo Treviso, precisamente fondato nel 1959 dal M° Berardino De Carlo, ha infatti celebrato la chiusura della stagione facendola coincidere con la rituale cerimonia della consegna delle cinture quest'anno particolarmente sentita e partecipata, nonostante i tanti impegni concomitanti dei bambini in questo periodo dell'anno. Oltre cento atleti a partire dai tre anni per un totale di quasi di 300 persone stipate negli spazi ormai angusti, tutti stretti attorno alle commoventi parole di saluto e di benvenuto del M° Alessandro Esposito. Una vera festa nella certezza che si chiude un epoca ma non si ferma la storia e la prova è arrivata immediata domenica scorsa a Riccione. Protagonisti ancora gli emergenti Esordienti A nati nel 2006. Che il futuro fosse nelle loro mani lo avevano dimostrato spingendo in questo ultimo semestre la squadra in cima alla classifica di praticamente tutti i tornei regionali, ma a Riccione poi si sono davvero superati collezionando un oro un argento due bronzi e due quinti e salendo nuovamente sul gradino più alto del podio come squadra addiruttura davanti alla blasonata Akyama Settimo Torinese società leader d'Italia.

