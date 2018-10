Judo: grande festa per il trofeo Città di Treviso

La decima edizione del trofeo internazionale Città di Treviso che si è svolto sabato e domenica scorsi ha avuto un esito sportivo ed organizzativo al di sopra di ogni più ottimistica previsione.

Un vero successo, l'ennesimo, della storica società trevigiana fondata dal maestro Berardino De Carlo e presieduta oggi dal figlio Vincenzo. Un successo dovuto alla presenza di oltre ottanta società e dei loro atleti, circa 700 in tutto, giunti a confrontarsi sui cinque tatami allestiti al palacicogna di Ponzano Veneto. Preludio al trofeo è stato il Criterium giovanissimi con oltre 230 bambini dai 5 agli 11 anni, una vera festa ideata dallo staff tecnico del Judo Treviso che ha coinvolto i mini-atleti in giochi, attività motorie e tecniche facendo trascorrere così a tutti un bel pomeriggio di sport. Domenica invece come detto si è disputato un combattutissimo trofeo che a fine giornata ha visto la numerosa formazione di Vittorio Veneto aggiudicarsi il titolo lasciando alle sue spalle i padroni di casa che con questo risultato si confermano però nel 2018 leader regionali salendo sul podio in tutti i trofei veneti vincendone quattro su sei.

