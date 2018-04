Diciassette volte Junior Meeting: mercoledì 25 aprile i giovani protagonisti

CONEGLIANO Per il diciassettesimo anno saranno ancora loro, i giovani, i veri protagonisti di questo evento. Come ogni 25 aprile che si rispetti, anche quest’anno si svolgerà lo Junior Meeting, l’interessante rassegna organizzata dai giovani per i giovani. In pista e in pedana, allo stadio comunale Soldan di Conegliano, sono pronti a scendere tanti under 20, che lotteranno per vincere e per migliorare il proprio personale. Ma sarà anche una giornata che vedrà realizzato il lavoro “dietro le quinte” dei giovani portacolori di Atletica Silca Conegliano, per una volta nella veste di organizzatori. Lo Junior Meeting vuole infatti essere un’occasione non solo per siglare record ma anche per formare i tesserati della società guidata dal presidente Francesco Piccin. Non tutti diventeranno atleti professionisti, ma molti potrebbero impegnarsi prestando il proprio tempo e le proprie capacità nelle associazioni, in questo caso sportive.

L’appuntamento è in campo alle ore 15.30, con la prima gara della giornata, che vedrà gareggiare Ragazzi, Cadetti, Allievi, Junior maschili e femminili (a parte alcune specialità aperte anche alle categorie seniores). La gara regionale Fidal sarà inoltre valevole per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale UsAcli per le categorie giovanili (Ragazzi e Cadetti, maschili e femminili. “Anche quest’anno il nostro Gruppo Giovani ha scelto, con generosità, di mettersi dietro le quinte e di gareggiare in un modo diverso – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – per loro ci sarà un impegno da veri e propri dirigenti, che, ovviamente coadiuvati dalla nostra segreteria, si sono occupati sia degli aspetti burocratici (le vari richieste agli enti coinvolti) sia di quelli organizzativi sul campo. Fin dalla prima mattina di mercoledì 25 aprile prepareranno le pedane, posizioneranno le fettuccine che segnalano i metri, sistemeranno gli ostacoli e molto altro ancora. Per loro sarà un’avventura nella quale la medaglia più bella sarà quella della buona riuscita della manifestazione”.

Il programma orario di mercoledì 25 aprile è il seguente: alle 14.30 ritrovo giurie e concorrenti, alle 15.00 chiusura iscrizioni e inizio attività dei CAS, alle 15.30 start per le gare salto in alto allievi, asta allievi, juniores e seniores e 60 ostacoli ragazzi, alle 15.45 60 ostacoli ragazze, alle 16.00 80 piani cadetti e peso juniores maschili, alle 16.15 80 cadette, alle 16.20 vortex ragazzi, alle 16.30 100 allievi e juniores maschili e disco juniores maschili, alle 16.50 200 allieve e juniores femminili, alle 17.00 vortex ragazze e 1000 ragazze, alle 17.10 alto allieve, alle 17.20 1000 ragazzi, alle 17.30 1000 cadette, alle 17.40 2000 cadetti, alle 17.50 800 allieve, juniores e seniores femminili e alle 18.10 3000 allievi, juniores e seniores maschili.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online sul sito federale (www.fidal.it) entro le ore 14.00 di venerdì 20 aprile. Per informazioni e iscrizioni ai CAS contattare la segreteria della gara, al numero 0438-412124 o via e-mail scrivendo a: segreteria@atleticasilca.it oppure visitare il sito internet www.atleticasilca.it.