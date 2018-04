Atletica Silca: Irene Vian vince gli 800 al 17°Junior Meeting di Conegliano

CONEGLIANO Una raffica di primati personali, ma soprattutto l’impegno, concreto, dei giovani impegnati sia in gara che dietro le quinte. Grande successo mercoledì pomeriggio allo stadio comunale Soldan di Conegliano per la 17esima edizione dello Junior Meeting organizzato dal Gruppo Giovani dell’Atletica Silca Conegliano. La miglior prestazione tecnica è quella della campionessa di casa Silca, Irene Vian che nei suo “amati” 800 ferma il cronometro sul tempo di 2’10’’76, con passaggi tirati ai 200, 400 e 600. Dietro di lei l’allieva bresciana Sophia Favalli (Free-Zone), seconda in 2’10’’92. Al maschile, assolo di Diego Avon (Tornado) che nei 3000, ultima gara della giornata, taglia il traguardo in 8’44’’00.

Di rilievo le prestazioni sulla velocità: vola nei 60 ostacoli Ragazzi, Giovanni Zuccon (Trevisatletica) che si migliora fino a 9’’14 (e poi vince anche i 1000 in 3’13’’21). Battaglia negli 80, con le Cadette Giulia Dani (Trevisatletica) e Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) divise da due soli centesimi: 10’’43 per la trevigiana, 10’’45 per la veneziana. Al maschile, vittoria netta di Loris Tonella (Nuova Atl. Roncade) in 9’’51. Restando nella categoria Cadette, bella doppietta, al primo e secondo posto, per le triathlete di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Sofia Tonon ed Eleonora Biz nei 1000. Centinaia e centinaia gli atleti che hanno partecipato, non solo alla gara regionale Fidal, valevole anche come campionato regionale Us Acli a livello giovanile, ma anche ai CAS, con attività propedeutiche all’atletica per i più piccolini. Soddisfatto il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin, che ha fatto un plauso al presidente del comitato organizzatore Giovani Luca Mariotto, al vicepresidente Giorgio Povegliano e alla coordinatrice Giada Giacomini, per il bel risultato organizzativo.

“Quest’anno si è creato un gruppo davvero affiatato di una quarantina di ragazzi under 18 che hanno fatto un ottimo lavoro organizzativo, che hanno passato una giornata insieme alla dirigenza, divertendosi e impegnandosi affinché il meeting procedesse nel miglior modo possibile - commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – abbiamo vissuto una bella giornata di sport, nella quale i nostri giovani ci hanno dato tante soddisfazioni, anche nei risultati, con vittorie e podi, nonostante la gran parte di loro fosse impegnata dietro le quinte. Ringrazio, di cuore, i genitori, i volontari e i partner, senza i quali organizzare queste manifestazioni non sarebbe possibile”. Presenti Tubia Oddone, presidente Fidal Treviso, Tarcisio Rigato, vicepresidente Us Acli Treviso e il sindaco di Conegliano, Floriano Zambon.

RISULTATI. MASCHILI. Assoluti. 3000. 1. Diego Avon (Tornado) 8’44’’00, 2. Lorenzo Botter (Atletica Ponzano) 9’00’’28, 3. Andrea Mason (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 9’03’’36. Asta. 1. Massimo Zanetti (Aristide Coin Venezia) 4.20, 2. Simone Giulio Bordignon (Atl-Etica S. Vendemiano) 3.80, 3. Tommaso Sciannimanica (Brugnera Friulintagli) 3.70. Juniores. Disco. 1. Nicola Maria Fazzini (Lib. Valpolicella Lupatotina) 41.78, 2. Lorenzo Egidi (Fiamme Oro) 41.47, 3. Stefano Campagnaro (Aristide Coin) 40.28. Peso. 1. Luca Zenoni (Fondazione Bentegodi) 14.78, 2. Stefano Campagnaro (Aristide Coin) 14.57, 3. Nicola Maria Fazzini (Lib. Valpolicella Lupatotina) 13.54. Juniores/Allievi. 100. 1. Leonardo Verrati (Aristide Coin Venezia) 11’’11, 2. Edoardo Motta (Atletica Ponzano) 11’’24, 3. Davide Pittilini (Atletica Stiore Treviso) 11’’30. Cadetti. 80. Loris Tonella (Nuova Atl. Roncade) 9’’51, 2. Filippo Peruch (Vittorio Atletica) 9’’85, 3. Davide Pierobon (Nuova Atl. Roncade) 9’’90. 2000. 1. Simone Valduga (Quercia Trentingrana) 6’26’’69, 2. Davide Barozzi (Quercia Trentingrana) 6’26’’86. 3. Jacopo Da Re (Atl. Silca Conegliano) 6’28’’90. Ragazzi. 60 hs. 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 9’’14, 2. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 9’’91, 3. Andrea Bortoluzzi (Atl-Etica S. Vendemiano) 10’’30. 1000. 1. Giovanni Zuccon (Trevisatletica) 3’13’’21, 2. Simone Zoppas (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 3’14’’01, 3. Stefano Menegale (Atletica Silca Conegliano) 3’15’’91. Vortex. 1. Marco Altinier (Running Team Conegliano) 45.85, 2. Federico Pizzato (Running Team Conegliano) 45.51, 3. Nicola Roma (Vittorio Atletica) 43.23.

FEMMINILI. Assoluti. 800. 1. Irene Vian (Atletica Silca Conegliano) 2’10’’76, 2. Sophia Favalli (Free-Zone) 2’10’’92, 3. Giulia Bellini (Free-Zone) 2’23’’69. Allieve. Alto. 1. Ilaria Varago (Team Treviso) 1.61, 2. Anna Costella (Atl. Brugnera Friulintagli) 1.55, 3. Sarah Pessot (Brugnera Friulintagli) 1.45. Juniores/Allieve. 200. 1. Lara Marengon (Gs La Piave 2000) 27’’74, 2. Giulia Menegale (Atl. Stiore Treviso) 27’’80, 3. Costanza Lucheschi (Atl-Etica S. Vendemiano) 28’’39. Cadette. 80. 1. Giulia Dani (Trevisatletica) 10’’43, 2. Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) 10’’45, 3. Giulia Barattini (Csi Atl. Prov. di Vicenza) 10’’59. 1000. 1. Sofia Tonon (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 3’14’’57, 2. Eleonora Biz (Silca Ultralite) 3’15’’45, 3. Silvia Puziol (Atl. Mogliano) 3’15’’97. Ragazze. 60 hs. 1. Alice Costella (Lib. Sacile) 10’’40, 2. Beatrice Saccon (Atl-Etica S. Vendemiano) 11’19’’, 3. Chiara Da Pra (Atleticadore) 11’’39. 1000. 1. Emma Carniato (Atl. Ponzano) 3’24’’26, 2. Elisa Cavaleri (Atl. Mogliano) 3’24’’62, 3. Emily Tormen (Pol. Vodo di Cadore) 3’24’’68. Vortex. 1. Alice Costella (Pol. Lib. Sacile) 32.33, 2. Elisa Zandonella (Atl. Silca Conegliano) 30.21, 3. Beatrice Saccon (Atl-Etica S. Vendemiano) 28.47.