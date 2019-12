Karate: oro al XI Open Internazionale di Campania per Pietro Binotto

Il mondo del Karate Italiano si è spostato questo weekend in Campania per l'omonima gara Open. Presenti alla kermesse 1101 atleti di 227 club tra cui alcuni atleti internazionali provenienti da Algeria, Angola, Australia, Belgio, Cambogia, Francia e Nepal. Non poteva quindi mancare il Germinal Sport Target che con un gruppo di 7 atleti partecipa all'agguerrita competizione.

Ottima gara per Pietro Binotto che ottiene uno splendido Oro nella Categoria Juniores specialità Kata. Vince nettamente tutti gli incontri eliminatori, 3 a 0 con Greco, 3 a 0 con Diamanti, 3 a 0 con Urzi, 3 a 0 con Calabrese. In finale trova il compagno di squadra nazionale under 18 Parisi Mirco; Pietro vince nettamente anche la finale eseguendo un magistrale Kata denominato Sansai, una nuova forma ideata dai Maestri di Okinawa e particolarmente spettacolare e coinvolgente. Conclusa la gara individuale Pietro affronta anche la gara a squadre assieme ai colleghi della asd Master Rapid, Vielmi e Parisi ed assieme raggiungono anche in questo caso il primo gradino del podio.