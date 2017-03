Il giovanissimo pilota di kart Giovanni Trentin vince al primo round del Trofeo X30 Mini

FOLLINA Weekend perfetto per il giovanissimo Giovanni Trentin che conquista, con il kart e a soli 10 anni, una brillante vittoria del primo round del Trofeo X30 Challenge Italy, nella categoria X30 Mini. Il portacolori della MT Racing è il figlio di quel Mauro che in carriera ha già centrato per ben tre volte la vittoria nel Trofeo Rally Terra.

Sulla pista South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia, il veloce pilota, seguito dal Team Driver di Casella d’Asolo, ha dominato fin dalle prove libere del sabato, facendo registrare il record del percorso di categoria. La domenica, dopo aver dominato il warm up, è salito sul gradino più alto del podio, sia nella pre-finale che nella finale, conquistando così punti preziosi in ottica campionato. Bottino pieno quindi per il promettente Trentin, che il prossimo weekend sarà nuovamente impegnato in pista a Lonato con una gara del Rok Cup Area Nord, nella classe 60 Mini Rok. Per quanto riguarda il Trofeo X30 Challenge Italy, l’appuntamento è invece fissato per il due aprile, sul Circuito Internazionale Friuli Venezia Giulia, a Percenicco, in provincia di Udine.