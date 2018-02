Kickboxing Preganziol: a Ponzano Veneto brillano Paglia, Pastrello e Stefani

PREGANZIOL Risultati di prestigio per la kickboxing targata Polisportiva Preganziol alla seconda fase interregionale valevole per la qualificazione ai campionati italiani. A Ponzano Veneto, è brillato la cintura nera Francesco Paglia che si è piazzato secondo nel light contact. Assieme a lui, prestigioso terzo posto nel point fighting della cintura nera Emi Pastrello. Da segnalare, fra le cinture colorate, la vittoria di Noemi Stefani nel point fighting. Insomma, un fine settimana, quello appena trascorso, di grandi conferme per il settore kickboxing di Preganziol che attende ora le classifiche ufficiali per conoscere i nomi dei propri atleti e atlete che prenderanno parte alla rassegna tricolore.

«Per Paglia, la possibilità di entrare nella griglia dei campionati italiani è una mezza certezza – svela Antonio Pellizzato, direttore sportivo e fondatore nel 1987 della kickboxing a Preganziol - Nutriamo anche molte aspettative per Pastrello, ma dobbiamo attendere le graduatorie definitive per poter conoscere il suo piazzamento a livello italiano. In realtà, il nostro obiettivo principale è la Coppa del Mondo che quest’anno si disputerà a Innsbruck il 20 aprile prossimo. Abbiamo alcune medaglie da difendere: l’anno scorso, a livello mondiale, abbiamo conquistato 3 bronzi, tre argenti e due ori, uno dei quali proprio da Paglia». Il fervido settore della kickboxing di Preganziol vanta una cinquantina di ragazzi e ragazze tesserate, guidati dai tecnici Antonio Pellizzato, Marco Degan e Claudio Poletta. E il futuro è assicurato: un terzo degli atleti è compreso nella fascia bambini, dagli 8 ai 14 anni.

