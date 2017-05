Kim Hill si presenta ai fan dell'Imoco Volley: ecco l'intervista alla nuova Pantera americana

CONEGLIANO Kimberly Hill, nuova super schiacciatrice USA dell'Imoco Volley, quest'anno campionessa d'Europa e del Mondo con il Vakifbank Istanbul, commenta così il suo arrivo nella squadra delle Pantere: "Sono molto entusiasta e carica di tornare in Italia dopo la stagione passata a Novara due anni fa, amo davvero questo Paese. La mia intenzione era quella di tornare in Italia dopo due anni in Turchia e l'Imoco mi sembrava una grande opportunità, sono felice di questa scelta".

Hai giocato (e vinto) la finale di Champions al Palaverde, che ricordi hai della tua nuova 'casa' per la prossima stagione? "Mi ricordo di aver giocato al Palaverde anche quando ho giocato in campionato e ho sempre pensato che sarebbe stato bello giocare con gli incredibili tifosi del Palaverde. Così anche nella Final Four, mi ricordo un'atmosfera incredibile nelle partite, veramente bellissimo. Questo è il motivo per cui ho scelto questo club, è così divertente e stimolante giocare davanti a una grande folla e non vedo l'ora di giocare al Palaverde e provare questa sensazione"

Ci sarà nel roster una tua connazionale, Megan Easy: "Sono entusiasta di giocare con Megan. Non solo siamo buone amiche, ma penso che possiamo completarci a meraviglia e giocare bene insieme la prossima stagione"

Cosa pensi del campionato italiano? "Il campionato italiano diventa sempre più forte e competitivo ogni anno. Non ci sono mai partite facili, squadre forti, equilibrio e tante giocatrici importanti. Sono carica e pronta ad affrontare con l'Imoco Volley questa dura competizione e mi piace molto il fatto che in Ialia e non solo al Palaverde si gioca sempre con tanto pubblico e tanto entusiasmo. Dopo quest'estate che passerò con la mia Nazionale sarò subito a Conegliano per iniziare a lavorare in vista della stagione impegnativa che ci aspetta"