Oltre 370 partecipanti per la mud run “La Bestia”, unica sfida per veri duri

MIANE Saranno oltre 370 i partecipanti de “La Bestia”, la mud run organizzata da Maratona di Treviso e in programma domenica 22 aprile a Miane. Lo start della prima gara avverrà alle 9.55 in via Cal di Mezzo, nella sede della Pro Loco. Alla sua terza edizione, la manifestazione trevigiana è già diventata punto di riferimento del panorama delle corse ad ostacoli. Sarà infatti valida come seconda prova del Campionato Italiano OCR, che riunisce eventi sparsi lungo tutto lo Stivale e che vede un movimento di appassionati in costante aumento (a fine 2017 erano più di 41.000).

Per passare una domenica all’insegna della fatica e del divertimento arriveranno da tutt’Italia: oltre che da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, gli amanti delle corse ad ostacoli giungeranno da regioni quali Marche, Toscana, Lombardia, Campania, Piemonte, Lazio, Liguria, e Molise. Ha 15 anni ed è residente in provincia di Venezia l’iscritta più giovane, che sarà al via della “Bestiolina”, una versione “mini” di 4 chilometri con 16 ostacoli, per chi non si è mai confrontato con le corse ad ostacoli, ma che, incuriosito, vuole affrontare la sfida con lo spirito del puro divertimento.

Per tutti gli altri, invece, ecco le gare più dure. La “Lupo”, sia competitiva (prova tricolore) che non competitiva, prevede un unico giro ad ostacoli di 9 chilometri, la “Orso” (primo giro solo corsa, secondo giro con ostacoli) potrà essere corsa individualmente o in coppia nella modalità a staffetta. Ventitré gli ostacoli (Tire Jump, Hay Bales Jump, Balance Log One, Logs Carry, Spider Wall, Hammer Slide, Big Tire, Parallele, Balance Log Two, Ninja Board, Rope Wall, The Creek, Barbed Wire, Covered Creek, Fangaia, Log Wall, Bilancia, Peg Board, Tire Crawl, Cima, Monkey Bar, Sternum Checker, Slope Wall) da affrontare, con particolare attenzione, a livello competitivo, al superamento, per non cadere “vittime” di penalità. Di certo domenica a Miane l’entusiasmo sarà tanto e accanto a coloro faranno sul serio per conquistare punti importanti per la rassegna tricolore ci saranno anche coloro che punteranno tutto sul divertimento. Curiosi i nomi dei team: dagli Animals alle White Donkeys, dalle Birre Medie allo Spriss Team, dal Fiato Corto a Che Fameia, da Le belle e le bestie agli Heroes, dalla Romagna Wild Race al Team Inferno, dagli Iron men alle Pulci.

“Giorni frenetici, quelli che stiamo vivendo, in vista della Bestia di domenica – ha commentato Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso – con il nostro staff, guidato da Nicola, Mauro e Loris, e supportato dai “nostri” volontari e da quelli “locali”, stiamo ultimando l’allestimento del campo gara. È una manifestazione diversa da quelle classiche che organizziamo, in pista e su strada, ma che anno dopo anno sta crescendo. Del resto i podisti hanno sempre più voglia di divertirsi, facendo sempre fatica, ma scegliendo eventi alternativi, come i trail, le lunghe distanze e in questo caso le corse ad ostacoli. Le mud run piacciono però non solo a chi corre, ma anche a chi arriva da altri ambiti, come quello delle palestre e di altre discipline. Domenica ci sarà da divertirsi”.

Il programma orario della manifestazione è il seguente. Sabato 21 aprile: dalle ore 15.30 alle 18.00 distribuzione pettorali e pacchi gara nella segreteria di via Cal di Mezzo. Domenica 22 aprile: dalle ore 8.00 alle 12.00 distribuzione pettorali e pacchi gara, ore 9.55 partenza La Bestia, gara Orso, ore 10.05 termine ultimo per l’ingresso nelle gabbie di partenza gara Lupo competitiva, ore 10.10 partenza La Bestia, gara Lupo competitiva, ore 11.00 partenza La Bestia, gara Lupo non competitiva, ore 12.00 apertura Pasta Party, ore 12.30 partenza Bestiolina. Dalle ore 13.00 in poi premiazioni.

