La MoohRun 6 diventa realtà: confermata a Ca' Sugana l’edizione 2020

L’ok allo svolgimento a Treviso della nuova edizione della corsa muccata anche per il 2020 è arrivato nei giorni scorsi, dopo un incontro con i vertici di Ca’ Sugana. “Il nostro più sincero ringraziamento va al sindaco di Treviso Mario Conte che continua a sostenerci e a credere nella filosofia di MoohRun - dicono dal Direttivo – Ci piacerebbe infatti che l’edizione del prossimo anno fosse prima di tutto una festa per la città. Fino ad oggi abbiamo lavorato in collaborazione con Treviso Marathon che sentiamo di ringraziare per il lavoro svolto, gomito a gomito, in questi anni. Insieme siamo cresciuti molto”. La mandria muccata resta però con “gli zoccoli” ben ancorati a terra: “Raggiungere i 3mila partecipanti alla gara dell’anno scorso ci ha riempito di gioia, entusiasmo e soddisfazione. Siamo consapevoli che il lavoro da fare sarà molto”.

MoohRun® 6 raccoglie la sfida ed è pronta a diventare più di una corsa: “Per il primo anno il nostro evento sarà indipendente dalle altre manifestazioni – fanno sapere gli organizzatori - La proposta, condivisa con Ca’ Sugana, è che l’evento possa trasformarsi in un'occasione di festa aperta a tutti, realizzata magari su più giorni, anche in collaborazione con altre associazioni. La scelta del Prato Fiera si è dimostrata per noi ideale.Contiamo sul fatto che questa soluzione possa essere adottata anche nel 2020”. Gli organizzatori insomma sono già al lavoro per la nuova edizione che si preannuncia ricca di novità. Nel frattempo è partito il countdown per la Special Edition. ll 29 settembre presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) si terrà la MoohRun Cheese Edition 2 realizzata in collaborazione con Caseus Veneti. Tutte le informazioni nel sito www. moohrun.it.

