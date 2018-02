La Rosa di Conegliano, il prossimo 4 marzo si correrà per “Il sorriso di Cristina”

CONEGLIANO La Rosa di Conegliano sta per sbocciare. Tra meno di due settimane, domenica 4 marzo, si svolgerà la prima edizione della corsa al femminile promossa da Palextra Events, in collaborazione con il Running Team Conegliano. Sarà la prima corsa per sole donne a svolgersi a Conegliano. Due i percorsi: 6,5 e 10 chilometri. Partenza alle 9.30 dal Centro Natatorio Ranazzurra, in zona Colnù. I percorsi si svilupperanno tra le colline coneglianesi. Nulla di particolarmente impegnativo, però, perché la partecipazione è aperta a tutte le donne: c’è chi correrà, chi camminerà. E non mancheranno neppure le appassionate di nordic walking.

Patrocinata dall’amministrazione comunale, La Rosa di Conegliano debutterà nella domenica che precede la Festa della donna, una data che non è ovviamente casuale. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e del benessere. Ma da vivere con una mano sul cuore: parte del ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto all’associazione benefica “Il Sorriso di Cristina”, realtà nata nel 2016 con l’obiettivo di aiutare, attraverso donazioni mirate, persone che si trovano in difficoltà. Un motivo in più per non mancare.

L’adesione alla Rosa di Conegliano può essere effettuata attraverso il sito ufficiale dell’evento, all’indirizzo www.larosadiconegliano.com. In alternativa, sino al 28 febbraio, sono disponibili 16 punti d’iscrizione: 13 in provincia di Treviso (Farmacia Carraro a Colle Umberto, Farmacia Battistella a Pieve di Soligo, Farmacia Carli a Conegliano, Farmacia Sant’Antonio a Codognè, Farmacia Alla Salute a Corbanese di Tarzo, Farmacia di Refrontolo, Sportler a Silea, Decathlon a San Fior, Miomio Run a Conegliano, Sport2000 a Vittorio Veneto, Pulidream a Conegliano, Centro benessere Just Fit a Conegliano e Palextra Sas a Conegliano) e tre in provincia di Pordenone (Farmacia Vittoria a Sacile, Farmacia Dott. Rimondi Dario a Pordenone e Sportler a Pordenone).

L’iscrizione (14 euro a partire dai 6 anni, 8 euro per le minori di 6 anni) comprenderà anche la bellissima t-shirt ufficiale della Rosa di Conegliano, griffata Palextra, e una borsa di grandi dimensioni (cm. 40x36x13) in tessuto non tessuto, anch’essa personalizzata con il brand della manifestazione. Per tutte le partecipanti, inoltre, grande Pasta Party finale. Una festa nella festa. Sabato 24 febbraio, dalle 10 alle 18, iscrizioni e consegna pacchi gara al centro commerciale Conè di Conegliano. Le iscrizioni proseguiranno anche sabato 3 marzo, dalle 10 alle 19, e domenica 4 marzo, dalle 7.30 alle 9, presso l’Area Expo del Centro Natatorio Ranazzurra. La Rosa di Conegliano sta proprio per sbocciare.