La Rosa di Conegliano, una corsa da medaglia all’insegna della solidarietà

CONEGLIANO La Rosa di Conegliano, nonostante il freddo di questi giorni, sta per sbocciare. Domenica 4 marzo è in programma l’edizione inaugurale della corsa al femminile promossa da Palextra Events e dal Running Team Conegliano. Sarà la prima corsa per sole donne a svolgersi a Conegliano. Due i percorsi: 6,5 e 10 chilometri. Partenza alle 9.30 dal Centro Natatorio Ranazzurra, in zona Colnù. I percorsi si svilupperanno tra le colline coneglianesi. La partecipazione è aperta a tutte le donne: c’è chi correrà, chi camminerà. E non mancheranno neppure le appassionate di nordic walking.

La Rosa di Conegliano non è una gara, non ci sono classifiche, ma una premiazione è comunque prevista: riguarderà i tre gruppi più numerosi. Tutte le componenti dei tre gruppi con il maggior numero di iscritte riceveranno una medaglia a ricordo della loro partecipazione. Patrocinata dall’amministrazione comunale, La Rosa di Conegliano debutterà nella domenica che precede la Festa della donna, data non casuale. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e del benessere. Ma non solo: parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione benefica “Il Sorriso di Cristina”, realtà nata nel 2016 con l’obiettivo di aiutare, attraverso donazioni mirate, persone che si trovano in difficoltà. Un motivo in più per non mancare.

L’adesione alla Rosa di Conegliano può essere effettuata attraverso il sito ufficiale dell’evento, all’indirizzo www.larosadiconegliano.com. L’iscrizione (14 euro a partire dai 6 anni, 8 euro per le minori di 6 anni) comprenderà anche la bellissima t-shirt ufficiale della Rosa di Conegliano, griffata Palextra, e una borsa di grandi dimensioni (cm. 40x36x13) in tessuto non tessuto, anch’essa personalizzata con il brand della manifestazione. Per tutte le partecipanti, inoltre, grande Pasta Party finale. Una festa nella festa. Sabato 3 marzo, giorno di vigilia, dalle 9 alle 19, iscrizioni e consegna pacchi gara al centro commerciale Conè di Conegliano. Le iscrizioni proseguiranno anche domenica 4 marzo, dalle 7.30 alle 9, presso l’Area Expo del Centro Natatorio Ranazzurra, dove saranno presenti diverse associazioni e aziende del territorio. La Rosa di Conegliano sta proprio per sbocciare. Partenza alle 9.30.