La Rosa - Kipngetich: è super sfida tra amici alla Treviso Marathon 1.4

CONEGLIANO La Treviso Marathon 1.4 promette scintille. Domani, domenica 5 marzo, cast d'eccellenza per la maratona trevigiana, con partenza e arrivo a Conegliano. La sfida più interessante, quella tra i due amici e compagni di allenamento, Stefano La Rosa e Simon Rugut Kipngetich, entrambi vincitori a Treviso rispettivamente nel 2015 e nel 2014. L'azzurro si auspica un passaggio alla mezza in 1h05' per poter chiudere sotto le 2h11', un tempo che potrebbe già valere un posto per i mondiali di Londra di quest'anno. Ma il carabiniere toscano dovrà vedersela con l'ugandese, ormai di casa alla Treviso Marathon, compagno al Tuscany Training Camp di San Rocco a Pilli (Siena). "Mi sono preparato bene, mi auguro che ci sia un buon passaggio alla mezza attorno al tempo di 1h05' - commenta La Rosa - se la gara sarà veloce come spero sono convinto che si possa fare bene, confido nel tempo, l'obiettivo è ritagliarmi un posto a livello italiano ma anche internazionale. Tornare qui è bellissimo, la prima maratona non si scorda mai". A tallonarlo ci sarà probabilmente Kipngetich, che lo considera il suo "fratello d'Italia" e racconta di un' "avvincente sfida, quella di domani, per sapere chi vincerà".

Tra gli aspiranti alle prime posizioni in classifica, anche il rumeno Nicolae Alexandru Soare, olimpico a Rio 2016, già campione rumeno nella mezza maratona e medagliato a Europei Under 23 e Universiadi. Al femminile, favorita d'obbligo, Marija Vrajic, olimpica a Rio 2016 e per due volte regina della 100 km del Passatore, che dopo la vittoria nel 2016 punta a fare il bis e a siglare un nuovo personale sul veloce percorso che si sviluppa nel coneglianese, lasciando in secondo piano, per il momento, le ultramaratone. In gara anche la connazionale croata, Jasmina Ilijas, terza lo scorso anno sul traguardo di Conegliano, e la keniana Lucy Liavoga.

Tenterà invece di portare a casa la prima maratona della sua vita, Igor Cassina, il campione olimpico alla sbarra nel 2004 ad Atene. "Sono due sere che non dormo ormai, posso dire di essere più agitato oggi rispetto al pre-gara delle olimpiadi di Atene, allora avevo piena consapevolezza del gesto tecnico, qui sono alla mia prima esperienza", ha commentato. Nella seconda Treviso Half Marathon protagoniste italiane: ci saranno la campionessa italiana sulla distanza in carica, Rosaria, detta Rosalba, Console, nel 2016 anche campionessa nazionale nei 10.000 metri (per lei 7 i titoli italiani in carriera), con medaglie alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo, ai Mondiali Militari e agli Europei under 23, con PB di 1h09'34'' (nel 2016 SB di 1h13'01'') e la vicentina Deborah Toniolo, già vincitrice della Treviso Marathon nel 2006, oro europeo a squadre con la nazionale di maratona nel 2006, capace di correre a Cremona, lo scorso anno, in 1h16'18'' (PB 1h09'34'', 2005). Al maschile, in gara il marito della Console, l'azzurro Daniele Caimmi (PB 1h02'57'' 2007) e il rumeno ventiquattrenne Claudiu Bisca (PB 1h06'57'').

Sabato mattina in piazzale Zoppas, sede dell'Expo Run, la consegna dei pettorali, alla presenza del sindaco Floriano Zambon e dell'assessore all'associazionismo, Franca Perin, del responsabile dei top runner, Migidio Bourifa, di alcuni membri del comitato organizzatore della Treviso Marathon, Francesco Piccin e Roberto Girotto e del responsabile della Butto in Vacca, gruppo organizzatore insieme a Maratona di Treviso, della MoohRun, non competitiva di 5 e 10 km con partenza (alle ore 10) e arrivo in piazza Cima, sempre domani.



PROGRAMMA ORARIO

Domenica 5 marzo - CONEGLIANO

Ore 7.30 - 9.15 - piazzale Fratelli Zoppas - distribuzione pettorali e pacco gara

Ore 8.30 - 9.30 - piazza Cima - iscrizioni MoohRun

Ore 9 - corso Mazzini - fronte Scalinata degli Alpini - esibizione Scuola Tamburi Storici Conegliano (verrà poi ripetuta prima della partenza)

Ore 9.30 - corso Mazzini - partenza carovana "Auto storiche Villorba"

Ore 9.35 - corso Mazzini - partenza Hugbike e altri gruppi (Amici di Diego, Unitalsi Treviso, Maratona di Francesco, Bambini Terribili, ecc. )

Ore 9.40 - corso Mazzini - partenza Treviso Marathon 1.4 e 2^ Treviso Half Marathon

Ore 10 - piazza Cima - partenza MoohRun3, 5 e 10 km, organizzata da La Butto in Vacca con Maratona di Treviso

