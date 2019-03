La Ventuno del Cima: tutto pronto per la terza edizione della staffetta scolastica

Per il terzo anno, l’Atletica Silca Conegliano porta gli studenti a fare atletica nel cuore della città. Domenica 7 marzo è in programma infatti la terza edizione de “La Ventuno del Cima” School Edition, la staffetta scolastica dedicata agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori di Conegliano In occasione delle Giornate dello Sport la società di atletica guidata dal presidente Francesco Piccin proporrà a 1400 studenti (in tanti dunque coloro che hanno aderito con i loro istituti) una manifestazione particolare nel suo genere.

Gli alunni, che per quest’occasione si trasformeranno in veri e propri podisti su strada, gareggeranno, in una staffetta all’insegna dei 21 minuti. Da regolamento, ogni squadra (composta da studenti della stessa classe) avrà a disposizione 21 minuti per percorrere più volte un percorso di 200 metri, con l’obiettivo di percorrere la distanza più lunga possibile. Saranno istituiti due percorsi di gara, due circuiti entrambi della lunghezza di 200 metri ciascuno, da percorrere più volte. Ciascuno studente di ogni squadra partecipante dovrà percorrere almeno una frazione della staffetta, gli studenti potranno compiere più frazioni purché ci sia in corsa solo un componente appartenente alla medesima squadra. In ogni manche potranno esserci in gara più squadre. La squadra che in 21 minuti avrà percorso la distanza più lunga sarà proclamata Campione Comunale della Staffetta Scolastica “La Ventuno del Cima”. Nove gli istituti che saranno presenti per una grande giornata dedicata allo sport all’aria aperta: per quanto riguarda le elementari arriveranno le “delegazioni” della scuola San Francesco, Kennedy, Scomigo, Rodari e Pascoli, per le scuole medie numerosa rappresentanza delle scuole Cima e per le superiori squadroni del liceo scientifico Marconi, dell’Itis Galilei e della scuola enologica Cerletti.

“Torniamo in centro città con una manifestazione, la Staffetta Scolastica La Ventuno del Cima, che ci sta dando davvero tante soddisfazioni – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin - l’edizione dello scorso anno è stata molto apprezzata da studenti, insegnanti e dirigenti, tanto che sono fioccate le adesioni anche per la manifestazione di giovedì 7 marzo. Per noi è fondamentale non solo fare attività agonistica, ma anche promuovere il movimento, il sano sport, soprattutto nei giovani di oggi che spesso non ne fanno abbastanza. Non è un caso che per continuare la nostra “mission” sociale abbiamo deciso di dare un premio speciale alla squadra vincitrice di ogni annata: tutti gli studenti della classe prima classificata potranno usufruire di un’iscrizione gratuita al corso di atletica per la stagione sportiva 2019”.

Quella di giovedì 7 marzo sarà una vera e proprio gara a tutti gli effetti, con i testimoni dotati di chip per i rilevamenti cronometrici, lo speaker a fare la cronaca della mattinata, il medico di gara e un’ambulanza, per la sicurezza. Il referente tecnico è Massimo Stefanelli, insegnante di educazione motoria e istruttore Fidal. Le premiazioni delle classi vincitrici si terranno al termine della manifestazione, entro le ore 13. Accanto allo staff di Atletica Silca Conegliano, nell’organizzazione della Staffetta Scolastica La Ventuno del Cima, ci sono l’Asd Treviso Marathon e l’Istituto Comprensivo Conegliano 2 “G.B. Cima” (collaborazione), il Comune di Conegliano (patrocinio). Per informazioni telefonare ai numeri 0438-412124 - 331.8412682, lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.