Lab 2018: Barbers sfiorano l'impresa, vittoria per i Brothers al fotofinish

CONEGLIANO Vittoria al cardiopalma per i Treviso Brothers, già vincitori della Piave Division del campionato amatoriale LAB 2018. I Barbers Ponzano hanno sfiorato l'impresa di battere i capoclassifica, con una prestazione maiuscola e contendendo la vittoria fino all'ultima ripresa di gioco. Inizialmente la partita sembrava sotto controllo per i Brothers, che segnano un punto già nella prima ripresa di gioco, dopo aver tenuto a zero il primo attacco dei Barbers. Nel secondo inning Ponzano pareggia, ma nel secondo turno offensivo Treviso fa sul serio e segna ben cinque punti, portandosi nettamente in vantaggio per 6 a 1. Reagiscono subito nel terzo parziale i ragazzi in blu, che riportano la partita in perfetta parità sul 6 a 6, ma i Brothers tornano immediatamente in vantaggio per 7 a 6. Quarto inning a zero per i Barbers, mentre i ragazzi di Basso si portano sul 10 a 6. Il quinto parziale è un capolavoro per Ponzano: Toresan batte un fuoricampo interno da due punti che riapre la partita e nella seconda metà della ripresa realizzano uno spettacolare triplo gioco difensivo. Il pareggio dei ragazzi di Pozzebon arriva nel sesto turno offensivo, grazie ad un fuoricampo interno di Cabrera. Tutto si decide nell'ultimo turno in attacco per i Brothers che segnano il punto decisivo, portando a casa una sofferta vittoria per 11 a 10. Treviso Brothers terminano con 10 vittorie e 4 sconfitte, chiudendo al primo posto la regular season della Piave Division. Barbers Ponzano invece chiudono con 6 vittorie e 8 sconfitte ed un quarto posto finale.