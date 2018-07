Lab 2018: trionfo Barbers, doppia vittoria contro Ferrara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO - Penultima giornata di campionato LAB 2018 ieri per i Barbers Blu Fioi Ponzano con due gare da disputare contro Estense Ferrara. Dopo le recenti piogge che si sono abbattute nella Marca, le due squadre si sono fronteggiate in una giornata finalmente di sole con temperature piuttosto elevate. Oltre alla fatica di due partite, quindi gli atleti hanno dovuto far fronte anche al clima estivo. Nel primo incontro Barbers ed Estense hanno lottato punto su punto, regalando al pubblico presente una partita molto emozionante e divertente dalla prima all'ultima ripresa di gioco. A sbloccare il risultato ci pensa subito il Ferrara, segnando un punto; i Barbers però reagiscono subito marcandone ben quattro, grazie anche ad un fuoricampo da due punti di Paccagnan. Realizza altri due punti nel suo secondo attacco la squadra di casa, di nuovo con un fuoricampo di Paccagnan. Ferrara reagisce e nella terza ripresa pareggia i conti, segnando ben cinque punti e portandosi sul 6 a 6 con un grand slam di Bettoni.

La partita prosegue sulla totale parità per due inning completi, fino al colpo di reni finale del Ponzano che segna 3 punti nella sesta ripresa, in particolare grazie alla valida di Favretto che consente ai Barbers di realizzarne due. Gli Estense Ferrara tentano un ultimo attacco finale per vincere la partita e dopo un homerun da due punti di Gentili, Ponzano chiude l'incontro sul 9 a 8 con un'eliminazione al volo da parte di Arias. Tutta un'altra storia invece nella seconda partita, in cui i Barbers dominano. Nella prima ripresa i ragazzi di Merola marcano subito tre punti (due portati a casa proprio dal capitano), mentre Ferrara si ferma ad uno solo. Nel secondo inning Ponzano cambia marcia e grazie a due fuoricampo interni (uno da quattro punti di Cabrera ed uno singolo di De Jesus), si portano decisamente in vantaggio sul risultato di 8 a 1. Ferrara non riesce a segnare, la difesa dei Barbers è un muro impenetrabile e anche in attacco Ponzano sembra averne di più; infatti, nella quinta ripresa danno il colpo del ko finale, segnando ben 4 punti e portandosi sul 12 a 1. Gli Estense di Tura nel loro ultimo turno offensivo riescono a marcare il secondo punto della partita ed una battuta sul prima base Toresan chiude definitivamente i giochi sul punteggio finale di 12 a 2.