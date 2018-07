Lab 2018: Conegliano vince in rimonta, crisi Barbers

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

CONEGLIANO - Quella disputatasi ieri sera è stata probabilmente una delle partite più emozionante e combattute della stagione dalle formazioni che si sono contese la vittoria fino all'ultima ripresa, conquistata poi dai padroni di casa Sharks Conegliano grazie ad una walk-off hit nel loro ultimo attacco, dopo che i Barbers Ponzano hanno largamente dominato l'incontro. La squadra di Ponzano, guidata dal capitano e coach Merola, si dimostra subito quella di inizio stagione, giocando bene sia in attacco, sia in difesa e dopo la prima ripresa di gioco sono in vantaggio per 1 a 0. Nella seconda pareggiano gli Sharks, dopo aver tenuto a 0 l'attacco degli avversari. Marcano invece ben tre punti i Barbers nel terzo turno offensivo, portandosi sul 4 a 1, ma la formazione di Zuccon non rimane a guardare e si portando subito sul 4 a 3 alla fine del terzo inning di gioco. Nel quarto parziale Conegliano torna a pareggiare i conti sul 4 a 4. Nel quinto le due squadra segnano un punto a testa, portandosi sul 5 a 5. La sesta ed ultima ripresa di gioco avrebbe quindi assegnato la vittoria che entrambe le squadre avrebbero meritato ed il successo va agli Sharks che segnano il punto del 6 a 5. Per i Barbers si tratta della quinta sconfitta consecutiva, dopo un buon avvio di stagione.