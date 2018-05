Lab 2018: nuovo successo per i Barbers, battuti i Bandits Ponte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO - Momento d' oro per i Barbers Blu Fioi Ponzano, che dopo la doppia vittoria di due settimane fa in casa del Treviso Baseball, conquistano il terzo successo consecutivo, questa volta sul campo amico contro i Bandits Ponte e salgono al secondo posto in classifica, dietro solo ai Treviso Brothers. Che la gara sarebbe stata al cardiopalma si era capito già dalla prima ripresa, con i Bandits che segnano subito due punti e con la risposta immediata dei Barbers che passano in vantaggio portandone a casa tre, come nel secondo inning, lasciando prima a bocca asciutta l' attacco del Ponte e portandosi sul 6 a 2. La formazione di Paro non vuole mollare e nel terzo turno offensivo siglano due punti, con i ragazzi in blu che invece realizzano un solo punto, trovandosi sul 7 a 4. Cambiano decisamente marcia i Bandits nel quarto inning, che riescono a passare per la prima volta in vantaggio con una ripresa da 5 punti e portandosi sul 9 a 7; la risposta dei Barbers non si fa attendere e pareggiano subito i conti. Da lì in poi solo i ragazzi di Merola continuano a martellare, marcando altri quattro punti tra il quinto e sesto turno in attacco e conquistando la vittoria con il punteggio finale di 13 a 9. Ora la classifica della Piave Division vede sempre i Treviso Brothers al primo posto con sei vittorie ed una sola sconfitta, seguiti a ruota appunto dai Barbers Ponzano e dagli Sharks Conegliano a pari merito con sei vittorie e due sconfitte. I Bandits Ponte scendono in quarta posizione con 2 vittorie e due sconfitte, poi troviamo i Treviso Baseball con due vittorie e quattro sconfitte ed in ultima posizione i Rebels Mirano con una vittoria e quattro sconfitte.