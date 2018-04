Lab 2018: i Rebels Mirano dominano a Ponzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO - È iniziata ieri sera l'avventura dei Barbers Blu Fioi Ponzano nella LAB 2018, campionato amatoriale di Baseball. In un clima prevalentemente estivo, i ragazzi di Ponzano, capitanati da Merola hanno sfidato sul campo amico i Rebels Mirano di Mormino. A prevalere sono stati proprio questi ultimi, dopo che per due riprese l' incontro sembrava destinato ad essere giocato punto su punto. Nella prima ripresa di gioco, i Barbers, padroni di casa, concedono ai Rebels un solo punto, rimanendo a zero nel loro primo attacco. Nella seconda, altro punto messo in cassaforte dal Mirano, ma Ponzano risponde con due punti battuti a casa da Favretto. La svolta nel terzo inning: i ragazzi di Mormino segnano ben 5 punti, come nel quarto e nel quinto, portandosi sul 17 a 2 e chiudendo definitivamente i giochi, riuscendo a tenere a bada le mazze degli avversari. Con un colpo di reni, i Barbers nel loro ultimo attacco riescono a segnare il terzo punto della partita. L' incontro si chiude con una netta vittoria dei Rebels Mirano per 17 a 3.