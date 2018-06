Lab 2018: Treviso Brothers facili sui Barbers Ponzano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

PONZANO VENETO - Facile vittoria dei Treviso Brothers ieri sera a Ponzano Veneto sul campo dei Barbers che nulla hanno potuto contro l'armata di Paolo Basso. La squadra di Merola si è presentata all'appuntamento con i primi in classifica con vari assenti (Paccagnan e Moretto per motivi personali, Pozzebon per infortunio) e in campo i giocatori sembravano completamente assenti, tanto che gli errori difensivi sono stati molteplici per tutto l'incontro. Il pitcher partente Genovese dei Brothers ha messo in seria difficoltà le mazze dei padroni di casa, tanto da sfiorare il perfect game. Nella loro fase offensiva, invece, i ragazzi di Basso hanno approfittato di ogni singolo errore degli avversari, marcando ben 11 punti in sole quattro riprese di gioco, tenendo a zero i Barbers. Nel quinto parziale di gioco il colpo del decisivo ko: i Brothers segnano cinque punti, portandosi sul 16 a 0 e chiudendo definitivamente i giochi. Nel loro quinto attacco, però il Ponzano rovina il perfect game finora disputato da Genovese e segnano il punto della bandiera. A vittoria già conquistata, i Brothers nell'ultimo turno offensivo portano a casa altri quattro punti per il definitivo 20 a 1. Treviso Brothers quindi che consolidano il primo posto in classifica e i Barbers Ponzano che invece subiscono la seconda sconfitta consecutiva.