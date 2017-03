Latteria Soligo corre con Team Bahain Meriva come nuovo fornitore per il 2017

FARRA DI SOLIGO Il Team Bahrain Merida continua a crescere ed è orgoglioso di annunciare la firma dell’accordo con un altro marchio prestigioso dell’agroalimentare italiano: Latteria Soligo. Tra le importanti realtà aziendali della Marca Trevigiana, la cooperativa di Farra di Soligo sarà per la stagione 2017 fornitore ufficiale della squadra capitana da Vincenzo Nibali.

“Seguiamo Vincenzo - ha detto il presidente Lorenzo Brugnera - fin dall’inizio della sua fantastica carriera e abbiamo deciso di continuare sostenere lui e il team anche con la nuova maglia Bahrain Merida”. L’azienda trevigiana, con oltre 200 soci produttori tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, è una delle più antiche imprese del settore lattiero-caseario italiano con una storia lunga più di 130 anni. “Così come fu per i fondatori nel lontano 1883 - ha aggiunto il presidente della cooperativa - i nostri valori si possono riassumere nella frase che apre il nostro statuto: Realizzare prodotti perfetti. Significa restare ancorati ad una salda tradizione casearia che ci porta ad essere il terzo produttore di Asiago DOP, ma anche di Grana Padano DOP, Montasio DOP, Casatella Trevigiana DOP, Mozzarella STG. Ma, vuol dire anche essere i primi anche in innovazione e ricerca: il latte Soligo è l’unico ad oggi a marchio QV. Significa Qualità Verificata fin dalla stalla, dove gli allevatori si impegnano a curare il benessere degli animali, vera garanzia della bontà del latte”. Il latte Soligo QV è, ad esempio, naturalmente ricco di Omega3 grazie all’alimentazione delle bovine quotidianamente integrata con una razione di semi di lino. Questo perché “prodotti perfetti” vuol dire esser sempre più attenti ai bisogni dei consumatori che richiedono alimenti funzionali al loro stato fisiologico e di salute. Questa è la nuova frontiera di Latteria Soligo: esser fedeli ai principi ispiratori e offrire alimenti funzionali al benessere.

“Il nostro obiettivo ultimo è la promozione della salute attraverso una alimentazione sana – conclude il presidente Brugnera - Per questo, siamo da anni impegnati al fianco degli sportivi e abbiamo trovato nel Team Bahrain Merida il giusto partner per proseguire questo cammino”. Anche la medicina sportiva, infatti, è oggi concorde nell’affermare che latte e formaggi, ricchi di proteine nobili, sono alleati strategici per ricostituire la massa muscolare dopo un allenamento faticoso, per migliorare la resistenza e le prestazioni sportive. Essere al fianco di grandi campioni del ciclismo significa stare sulle tavole di chi è impegnato a realizzare il giusto equilibrio alimentare. Nelle grandi competizioni ciclistiche di questa nuova stagione Latteria Soligo sarà fornitore del food truck del team con latte QV, burro, formaggi freschi e yogurt ideali per la prima colazione e non solo: tutti prodotti all’insegna della genuinità, del gusto e della forte identità territoriale che fanno della produzione Soligo una eccellenza alimentare del Made in Italy.