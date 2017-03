Brutta prova per il Mogliano Rugby: a Roma la Lazio vince meritatamente 27-12

MOGLIANO VENETO E’ un Mogliano sottotono quello che deve cedere ad una Lazio grintosa e in giornata di grazia. Sole, poco vento e campo in buone condizioni dovevano favorire il buon svolgimento di un match molto importante per entrambe le formazioni. La partita ha visto un primo tempo in cui la Lazio ha difeso bene sulle iniziative di Mogliano, non permettendo alcuna marcatura.

Poche infatti le azioni realmente pericolose del quindici biancoblù che si sono visti raramente dentro ai 22 avversari. Al contrario nelle riproposizioni offensive i padroni di casa sono riusciti a rendersi spesso pericolosi e a marcare una meta trasformata ed un piazzato, sbagliandone un’altro proprio allo scadere della prima frazione. La ripresa parte con la Lazio nuovamente in meta, questa volta però Mogliano reagisce e riesce a marcare con il neo entrato Ferraro. Lazio che approfitta ancora di un errore difensivo dei biancoblù e allunga nuovamente nel punteggio con la propria terza meta. Una bella azione di Renata, che buca il centro della difesa laziale, manda oltre la linea di meta Carraretto e rilancia le speranze dei biancoblù per un possibile recupero. Speranza che però viene subito spenta dalla marcatura del man of the match Toniolatti, che garantisce alla Lazio anche il punto di bonus offensivo. I biancoblù ritornano a casa senza nulla da un campo tradizionalmente difficile ma che si sperava oggi potesse essere violato. Purtroppo la prestazione di Mogliano oggi non è stata delle migliori e la striscia positiva si è interrotta. Il prossimo appuntamento per cercare di rimediare al all’odierno passo falso è già prevista per domenica prossima, sul campo dei Lyons Piacenza.