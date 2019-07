Triathlon sprint gold silca cup, pioggia di podi per gli atleti trevigiani

Dopo la folta partecipazione in quel del lago di Ledro (TN) per la gara di triathlon sprint Ledroman (750 m. nuoto - 20 km bike - 5 km run) con due podi di categoria ottenuti rispettivamente da Laura Thomas 2^ di cat. M2 e Stefania Filippi 2^ di cat. M3, il Treviso Triathlon si schiera ancora numeroso al via nel weekend di gare a Farra d'Alpago (BL) – 27 e 28 luglio.

Svoltasi con un'ottima cornice di pubblico, nonostante la giornata uggiosa, la gara di domenica sempre su distanza sprint, ha portato ancora successi per i colori trevigiani con quattro podi di categoria: Laura Thomas e Viviana Basso, rispettivamente 1^ e 2^ M2, Davide Nava 3° M2 e Giorgio Piagnani 2° M6. Di rilevo inoltre la prestazione dell’atleta non vedente Cristiano Carnevale, guidato dal fidato compagno di squadra Tommaso Lodde.Con le consistenti partecipazioni alle gare dei suoi atleti, il Treviso Triathlon guidato dal suo presidente Laura Thomas, contribuisce a divulgare e dare visibilità alla triplice disciplina e cementare l'unione del gruppo che presenta diversi nuovi iscritti, alcuni provenienti da altre discipline (con un passato agonistico di alto livello) e altri completamente neofiti, accomunati però dallo stesso spirito di sacrificio ed amore di questo sport. Ora ci sarà una breve pausa agostana per quanto riguarda le gare, ma non per la preparazione, al fine di affrontare al meglio le prossime competizioni di settembre, fino a raggiungere la chiusura di stagione con i campionati italiani di Lignano. Il Treviso Triathlon, fa base presso le Piscine Natatorium di Santa Bona di Treviso ed è sempre pronto ad accogliere nuovi simpatizzanti, interessati ad affrontare divertendosi questo sport in continua espansione, accompagnandoli anche con tecnici specialisti nelle singole discipline.