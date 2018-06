La Leonessa Corse è protagonista al Rally della Marca: Saresera va ancora a podio

VALDOBBIADENE Si dice che un pizzico di fortuna non guasti mai. Gianluca Saresera e Daniel Taufer, portacolori della Leonessa Corse, hanno giovato anche della dea bendata per portare a casa il prezioso podio di R2B maturato al Rally della Marca a bordo della Peugeot 208 delle Vieffecorse.

I tempi fatti segnare dai due hanno tradito uno scarso feeling con il tracciato che anche nelle precedenti edizioni non ha mai fatto scoccare la scintilla tra il driver di Brescia e la corsa trevigiana. Il ritiro e le disavventure di due avversari diretti hanno permesso a Saresera di centrare un podio che alla luce delle precedenti gare va interpretato come un ottimo bottino. La rielaborazione dell’andamento di gara però è matura da parte del portacolori della Leonessa Corse.

“Lo scorso anno in condizioni meno vantaggiose, avevo segnato dei tempi parziali migliori e questo significa che qualcosa non è andato per il verso giusto in questa gara. All’inizio ho optato per degli pneumatici troppo duri che non mi facevano sentire sicuro in quanto la vettura era poco stabile; mi rendo conto però che forse mi sto ancora portando i postumi dell’incidente del 1000 Miglia. Confido in questa pausa prima del Friuli per riprendere il morale e la convinzione giusta". Alla conclusione del terzo rally di CIWrc Saresera e Taufer hanno così chiuso terzi di casse e 27° assoluti.