Oltre 2000 like in pochi mesi: il Giorgione Pallavolo spopola su Facebook

Un traguardo importante va debitamente celebrato. Così in questi giorni al Giorgione Pallavolo si festeggia il raggiungimento dei i 2000 like nella pagina Facebook “Giorgione Pallavolo 1969”, la pagina ufficiale della società sportiva di Castelfranco Veneto. 2000 like non significano soltanto 2000 apprezzamenti ma, considerata la corrispondenza con il numero di followers, anche 2000 persone che desiderano essere informate sull’attività societaria. Il dato riflette la grande popolarità di cui gode la Giorgione Pallavolo che ora, anche nei social, sta conoscendo una crescita vertiginosa. Negli ultimi 12 mesi, infatti, i like sono quadruplicati passando da poco più di 500 a 2000. Merito delle tante attività svolte ma anche dei grandi risultati ottenuti con la vittoria del campionato di B2, l’accesso di tutte le categorie giovanili alla fase regionale e la finale nazionale disputata dall’under 14. Da segnalare, a conferma della notorietà della pagina, che il numero dei like nei post oscilla mediamente fra i 50 e i 100. E ora il +400% diventa il nuovo punto di partenza.