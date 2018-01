Il corridore Lilian Calmejane della Direct Energie si accorda con Sidi per il 2018

MASER Un nome nuovo entra a far parte della squadra dei campioni Sidi. Si tratta di Lilian Calmejane, corridore francese classe 1992, 25 anni appena compiuti a dicembre, in forza al team Direct Energie. Con quanto fatto vedere nelle ultime due stagioni, le sue prime tra i prof, Calmejane si presenta al via del 2018 con tanta voglia di stupire e crescere ancora. Calmejane si conferma come uno dei maggiori talenti sfornati dal ciclismo transalpino in questi ultimi anni. La perla del 2017 per lui è stata sicuramente la bella vittoria di tappa conquistata al Tour de France quando si impose nell’ 8a tappa, la Dole – Station des Rousses di 187.5 km, al termine di una lunga funga che gli valse la vittoria di giornata e la possibilità di indossare la maglia a pois di miglior scalatore. Senza dimenticare la vittoria di tappa centrata nel 2016 alla Vuelta Espana e i numerosi altri successi del 2017, tra cui brevi ma importanti corse a tappe come l’Etoile de Besseges e il Circuit Cycliste Sarthe, in Francia, e la Settimana Coppi e Bartali, in Italia.



Nel 2018 Lilian Calmejane sarà uno degli elementi di punta del team Direct Energie, squadra francese di categoria ProContinental che punta a mettersi in evidenza soprattutto sulle strade di casa dei grandi appuntamenti ciclistici della stagione. Dopo queste prime due brillanti stagioni tra i professionisti Lilian Calmejane inizia il 2018 con grande fiducia e motivazione, avendo come obiettivi principali fare bene prima alla Paris-Nice e poi sulle strade del Tour de France. Ad accompagnarlo in questa avventura ci saranno le calzature Sidi Shot, il modello top di gamma della collezione Sidi per il ciclismo su strada, moderno, leggero e performante, già scelto e utilizzato dai più forti corridori del mondo.



“Da sempre Sidi oltre a riporre molta attenzione sui grandi campioni già affermati cerca di scoprire e seguire da vicino i talenti emergenti del gruppo. Lo scorso anno abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare Calmejane per il suo modo di correre spesso all’attacco con coraggio e determinazione, riuscendo anche a vincere, cosa non semplice nel ciclismo moderno. Un atteggiamento questo che piace molto anche agli appassionati del grande ciclismo. Auspichiamo che nel 2018 Calmejane possa crescere ancora ottenendo assieme a Sidi importanti successi” dice Rosella Signori alla guida di Sidi accanto al padre Dino Signori.