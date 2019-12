Little Run: Vittorio Veneto corre a Santo Stefano per aiutare il Piccolo Rifugio

«Natale con i tuoi, ma Santo Stefano passalo con noi». E' questo l'invito che arriva per la Little Run, corsa o camminata per e con le persone con disabilità del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto che parte venerdì 26 dicembre alle 9.30 dal Marco Polo Sporting Center di via De Nadai a Vittorio Veneto.

Due i percorsi della Little Run: 6 km in città, per tutte le gambe e tutte le età, percorrendo la pista ciclabile fino alle bellezze di Serravalle; oppure 15 km di corsa tra le colline vittoriesi, salendo fino a Sant'Augusta. Saranno donate al Piccolo Rifugio, per intero, tutte le libere offerte raccolte alla partenza. Non serve pre-iscriversi e non ci sono quote fisse da pagare. Tutta l'organizzazione della Little Run è svolta da volontari, tutte le spese sono coperte da sponsor. Alla partenza della manifestazione saranno disponibili, fino ad esaurimento, gli scaldacollo e le spillette ufficiali della Little Run realizzate dal grafico Yaka The Real. Little Run l'hanno ideata i vittoriesi Deborah De Nardi ed Alessandro Padovan, coppia di podisti appassionati; la organizzano Scuola di Maratona e Mamme di Corsa, e in collaborazione con Marco Polo Sporting Center, associazione Lucia Schiavinato, Fondazione Piccolo Rifugio, con l'appoggio del Comune di Vittorio Veneto. Chi non può partecipare fisicamente alla Little Run, ma vuole lo stesso contribuire a questa corsa di solidarietà, può farlo con una donazione (fiscalmente detraibile) al Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto: l'iban è IT75D0890462190007000004500, causale "Little Run".