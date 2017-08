Giovanni Lonardi, della General Store bottoli Zardini, a segno al Circuito dell'Assunta

VITTORIO VENETO E' stata una sfida veloce e scoppiettante come vuole la tradizione quella andata in scena sul circuito di Ceneda di Vittorio Veneto dove ad esultare è stata la General Store bottoli Zardini. Un vero trionfo di squadra quello conquistato dalla formazione giallo-nero-verde che è riuscita a fare centro allo sprint grazie ad un brillantissimo Giovanni Lonardi e a piazzare nella top ten anche Gianmarco Begnoni (4°), Mirco Padovan (7°) e Pasquale Abenante (9°).



La prova trevigiana di Ferragosto è vissuta su una lunga fuga di sei atleti raggiunti dal gruppo proprio nel corso dell'ultima tornata: in questo frangente le carte sono tornate a mischiarsi sorridendo al grande lavoro svolto dalla General Store bottoli Zardini con il treno che ha lanciato in maniera impeccabile la volata di Giovanni Lonardi. Il velocista scaligero non ha sbagliato il colpo imboccando in testa la rampa d'arrivo e precedendo nettamente il resto del gruppo sulla linea d'arrivo.



"I ragazzi sono stati straordinari. Nonostante fosse Ferragosto, nonostante il grande caldo e una corsa scivolata via ad oltre 43 chilometri orari di media hanno controllato la gara dal primo all'ultimo chilometro riuscendo a trovare la lucidità necessaria per spianare la strada allo sprint di Giovanni Lonardi" ha commentato dopo corsa il team manager Roberto Ceresoli. "Lonardi ha confermato, con questa vittoria così larga e netta, di essere cresciuto in maniera esponenziale da quando è approdato nel nostro team: ci fa piacere che abbia trovato sicurezza, fiducia nei propri mezzi e continuità di risultati ma, soprattutto, che ora la strada lo ripaghi finalmente dei tanti sforzi fatti per raggiungere questo traguardo". Mercoledì la General Store bottoli Zardini tornerà in gruppo a Capodarco di Fermo (Fm) per il classico appuntamento internazionale riservato agli Under 23 in programma sulle strade marchigiane.