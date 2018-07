Lonardi e Ferri firmano la doppietta della Zalf sul circuito notturno di San Donà

CASTELFRANCO VENETO Doppietta targata Zalf Euromobil Désirée Fior sul circuito di San Donà di Piave (Ve) che assegnava in notturna la quarta edizione del Memorial Cochi Boni: la prova, che è stata caratterizzata da numerosi tentativi di fuga, si è decisa con uno sprint a ranghi compatti condotto dalle casacche bianco-rosso-verdi della formazione trevigiana che ha lanciato in maniera impeccabile la volata di Giovanni Lonardi.



Il veronese classe 1996 ha colto così la sesta affermazione stagionale precedendo il compagno di colori Gregorio Ferri che lo aveva scortato sin sulla linea del traguardo. "Siamo rientrati da qualche giorno dopo il periodo di allenamento in altura e non pensavamo di essere così brillanti sin da subito" ha spiegato subito dopo il traguardo Giovanni Lonardi. "E' stata una corsa molto veloce e tirata ma, tornata dopo tornata, sentivo di stare bene. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che hanno fatto un enorme lavoro per rintuzzare tutti gli attacchi e che mi hanno portato sino agli ultimi 200 metri in maniera perfetta. Bene così, abbiamo ripreso nel migliore dei modi". Domenica la Zalf Euromobil Désirée Fior sarà nuovamente in gara alla Bassano Monte Grappa e nel Memorial Guido Zamperioli di Ponton (Vr).