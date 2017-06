I London Irish saccheggiano il Benetton: se ne vanno sia Luke McLean che Filho Paulo

TREVISO I forti inglesi dei London Irish hanno ufficializzato nelle ultime ore l'acquisto del nazionale azzurro Luke McLean dal Benetton Rugby. Il 29enne versatile utility back, che ha già avuto esperienze in Premiership e ha ben 89 caps con l'Italia, ha giocato quest'anno anche in tutte le partite RBS 6 Nazioni. Lanciato a Perth Spirit nel 2007 (McLean è nato infatti in Australia), ha fatto il suo esordio italiano con Calvisano nello stesso anno per poi trascorrervi due stagioni prima del suo trasferimento verso il lato Pro12 a Treviso. McLean ha così giocato cinque stagioni con Treviso durante il quale la sua carriera internazionale è andata sempre in migliorando, tanto che nel 2014 i Sale Sharks lo hanno voluto tra le loro fila.

Utility back, ala o anche centro, Luke è poi tornato a Treviso nel 2015. Grande esperto nei palloni alti e dotato di un calcio intelligente, McLean porterà ora la sua esperienza alla backline di Exiles. "Sono entusiasta di aver firmato per il London Irish, un club che ha grandi ambizioni e sono entusiasta di unirmi con i miei nuovi compagni di squadra", ha dichiarato McLean. "Il club ha una formazione di top-class, guidata da Nick Kennedy che ha allenato la squadra con l'obiettivo di giocare un bel rugby". "Sono contento della firma di Luke, che è una fantastica aggiunta alla squadra mentre cerchiamo di progredire nella Premiership", ha dichiarato il coach irlandese Nick Kennedy. "La sua esperienza e la calma sotto pressione ci serviranno molto e non vedo l'ora di accogliere lui al club per l'inizio del pre-stagione".

I britannici però non si sono fermati all'azzurro e si sono infatti rafforzati anche in seconda linea con la firma del samoano Teofilo "Filho" Paulo. Il giocatore si unisce così al Giocatore dell'Anno Mike Coman e al Giocatore dell'Anno per i giocatori del campionato, ossia Sebastian De Chaves. Filho ha iniziato la sua carriera europea nelll'Ulster, mentre negli Auckland Blues nel Super Rugby all'inizio di carriera, poi però l'attuale 29enne si è unito al Cardiff Blues nel 2013 dove ha fatto più di 50 apparizioni. Successivamente il trasferimento al Benetton Treviso nel 2015 facendo 33 presenze in campo. "I London IRish hanno un pacchetto forte, con una grande qualità e non vedo l'ora di concorrere per un posto da titolare nella squadra", ha dichiarato Paulo. "C'è un fantastico set-up qui e la loro promozione in Premiership ha aumentato l'eccitazione prima della nuova stagione". Nick Kennedy ha invece dichiarato: "Con la sua esperienza internazionale, Teofilo è un'ottima aggiunta che migliorerà ulteriormente la competizione per i posti nella squadra. Non vedo quindi l'ora di vedere cosa potrà portare al team".