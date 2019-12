Lotta, atleti trevigiani in bella mostra al Memorial internazionale Di Biasi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ultimi acuti per gli agonisti di Lotta con il memorial Luciano De Biasi a Rovereto, trofeo internazionale per la grecoromana e la lotta femminile. Acuto importante per la Polisportiva che si conferma tra le migliori società in Italia e leader in Veneto e nel trevigiano.

Ottimo 4° posto per AnnaPaola Arena, in una categoria dove era la più giovane e ha dovuto scontrarsi con atlete di livello nazionale. Stesse considerazioni per il 5° posto di Luca Favaro e Nikolay Miglioranza, oltre al 7° di Riccardo De Rossi (fino a fine anno in forza al GS VVFF Treviso) che negli Under 18 hanno dimostrato valore da vendere e ottime prosepttive per i campionati italiani. Conferma per Ciprian Sprincean, 3 negli 87kg assoluti, che ha nonostante la giovane età agonistica non si è fatto scoraggiare e a ceduto solo al nazionale moldavo. Conferma strepitosa di Giacomo Coassin in oro nei 60kg, nettamente vittorioso in tutti gli incontri a cui ha partecipato, con l’obiettivo di guadagnare sicurezze in vista dei Campionati Italiani Assoluti a metà Gennaio. Il percorso al 2020 continua con gli stage previsti a fine anno con il tecnico della nazionale serba Valdemar Stajer, ma prima appuntamento a Sabato 14 per il saggio del Centro di Avviamento Allo Sport!