Lotta olimpica: Treviso ospita l'allenatore iraniano Hassan Yousefi Afshari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Il coordinatore delle nazionali iraniane, Hassan Yousefi Afshari, uno dei migliori tecnici nelle graduatorie della Federazione Internazionale di Lotta, ha scelto il Veneto e la Polisportiva Santa Bona di Treviso come tappa del suo viaggio per lo sviluppo della Lotta.

“Un ulteriore riconoscimento per il lavoro svolto dal Comitato regionale e un attestato di stima per la professionalità del Centro Tecnico Regionale” commenta il vice-presidente regionale Davide Gastaldon. Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 le date utili ai giovani lottatori e ai tecnici regionali per apprendere quante più nozioni utili da un Maestro che ha nel suo palmares qualche decina di titoli mondiali e svariate medaglie d’oro alle olimpiadi. Hassan, che ha visitato anche altre città italiane, si dichiara “Entusiasta dell’accoglienza ricevuta nel capoluogo di Marca e dalla voglia di imparare messa in campo da tutti. Conscio delle enorme differenze tra la realtà iraniana (dove la Lotta è lo sport nazionale) e quella italiana, spero di lasciare qualche nozione utile per rendere i giovani lottatori veneti ancora più competitivi sia in campo nazionale che internazionale”.