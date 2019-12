Lotta olimpica: il professor Valdemar Stajer ospite della Polisportiva Santa Bona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Polisportiva Santa Bona si conferma luogo di interesse per i più quotati allenatori di lotta olimpica a livello internazionale. Oltre alla prestigiosa presenza del tecnico della nazionale italiana Enrique Valdès, intrattenutosi con gli atleti trevisani a fine ottobre, i lottatori della Polisportiva hanno potuto usufruire nello scorso weekend della presenza di Valdemar Stajer, allenatore serbo di caratura internazionale. Innumerevoli i punti da inserire nel curriculum del prof Stajer: è stato un atleta tra i più validi a livello continentale, allenatore di successo della squadra serba di Novi Sad dove coordina la prepazione di oltre cento giovani atleti della Vojvodina, regione principe della Lotta in Serbia, senza contare un dottorato di ricerca in Scienze Motorie all'università di Novi Sad, dove ora è professore a contratto.