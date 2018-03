C Silver, dopo Osellame è Luca Cadorin il nuovo allenatore del Ponzano Basket

PONZANO VENETO La società Ponzano Basket ha comunicato di aver ricevuto in queste ore le dimissioni del capo allenatore della Prima Squadra maschile, Filippo Osellame, e di averle dovute accettare con grande rammarico. La squadra è stata affidata momentaneamente al vice allenatore Cristian Gallina. "La società Basket Ponzano ringrazia Filippo Osellame per l’encomiabile lavoro svolto in queste due stagioni sulla panchina biancoverde e gli augura un grande in bocca al lupo per tutte le proprie attività, cestistiche e familiari".

Dopo un paio di giorni di valutazioni poi, la società ha inoltre comunicato di aver raggiunto un accordo con coach Luca Cadorin per la guida tecnica della Prima Squadra nel campionato di C Silver. Cadorin, già membro dello staff tecnico biancoverde nell’Under 20 maschile, guiderà la squadra ponzanese a partire dalla prossima sfida di C Silver in programma sabato sera a Mirano, continuando al tempo stesso il proprio incarico con l’Under 20.

Proprio gli ottimi risultati ottenuti alla guida dell’Under 20 e la grande esperienza maturata sui parquet in questi anni, hanno convinto il Ponzano Basket ad affidare a Cadorin la panchina della Prima Squadra. "La società ringrazia Luca per la disponibilità e per la dedizione mostrata nei confronti del club, augurandogli di cogliere importanti successi alla guida della Prima Squadra biancoverde in questo campionato".