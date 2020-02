"Talento e Territorio - L'Italia siete voi": la Nazionale in visita al Pala Ezzelina

Mercoledì scorso il ct della Nazionale Under 16 femminile Oscar Maghella in visita al Pala Ezzelina per l'Iniziativa "Talento e Territorio - L'Italia siete voi" l'iniziativa della Federazione Italiana Pallavolo tesa ad avvicinare le squadre Nazionali e i propri tecnici alle società che in ambito territoriale svolgono un’attività quantitativa e/o qualitativa con le proprie formazioni giovanili femminili.

"Assieme ai tecnici Luca Pieragnoli e Gaetano Gagliardi", spiega coach Maghella, "stiamo visitando 118 società in tutta Italia. Mai era accaduto una cosa di questo tipo. Solitamente la struttura formativa dei tecnici era quella standard. Ci si ritrovava in palestra, il tecnico della Federazione parla in modo unilaterale tramite delle presentazioni al pc ai colleghi seduti in tribuna. Tutto ciò senza una dialettica e un reale confronto. Con questo progetto le cose cambiano: è il tecnico che va nelle società e si cala nelle realtà di base. Questo fa sì che possiamo toccare con mano le realtà di base e comprendere appieno il lavoro che si sta svolgendo, dando dei suggerimenti o portando degli accorgimenti laddove ci fosse bisogno. Le società in questione non è che vengono estratte o scelte a sorte, ma sono società che rispettano i criteri di qualità... siete, quindi, bravi voi! Siete stati bravi in tutti questi anni a lavorare correttamente con continuità nel contesto giovanile e questo ha permesso di essere selezionati come una realtà d'eccellenza del nostro paese. E' stata un'esperienza estremamente gratificante, sia dal punto di vista tecnico e personale. Si respira una bellissima atmosfera qui in Ezzelina". Poi conclude; "Un grande applauso a queste bravissime ragazze che ho avuto il piacere di allenare ed un grosso in bocca al lupo per il proseguo degli impegni agonistici".



La giornata in compagnia di coach Maghella si è svolta al PalaEzzelina a partire dalle 17 con un briefing iniziale con tutto lo staff tecnico, per poi procedere con una seduta di 2 ore ciascuna prima con il gruppo Under 14 gialloblù e poi con quello Under 16. Al termine dei due allenamenti un secondo momento di confronto con i tecnici per un piccolo dibattito sulle cose affrontate in allenamento. Un giornata davvero importante sia per le ragazze, visibilmente emozionate, che hanno avuto la fortuna di essere allenate da Oscar Maghella, ma un giorno importante per tutta la società che ancora una volta dimostra di essere una realtà di punta nella pallavolo del territorio.