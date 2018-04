Maratona Ultra ciclistica "BikingMan Corsica": al via anche il Nova Virtus Cycling Team

FOLLINA Dal 29 Aprile al 3 Maggio prossimi Roberto De Osti, Davide Meler e Ivana Furlan (tutti atleti del Nova Virtus Cycling Team di Follina) saranno impegnati nella Maratona Ultra ciclistica "BikingMan Corsica" per 700 Km non stop che affronteranno in modalità solo senza supporto. Queste le loro dichiarazioni in merito all'approccio a questa importante trasferta.

Roberto De Osti: "Sono molti anni ormai che frequento il mondo endurance italiano tra strada e mtb ma ogni volta che si avvicina la prima gara della stagione partono le farfalle sullo stomaco. La paura inizia a salire, le domande che mai ci si dovrebbero fare iniziano a infastidire anche la mia mente...ma ce la farò? Le salite come saranno? Riuscirò ad affrontare tutte le 'crisi' che la gara mi metterà di fronte il mio cammino? Ma sapete, poi bisogna sempre ricordarsi da dove si è partiti, chi siamo e cosa vogliamo da noi. Pochi sanno che la bici io l'ho scoperta solo 9 anni fa, per lavoro faccio l'agente di commercio e prima della bici il mio sport era fumare sigarette e far festa il più possibile al fine settimana. Poi nella vita scatta, almeno a me è scattata, quella voglia di fare qualcosa di diverso...fare qualcosa di bello per noi. Sono passato dalle pedalate...alle prime granfondo per poi aver sempre più voglia di conoscere chi sono testando il mio corpo e la mia mente nelle principali 24h italiane e poi?...Il passo successivo è stato un salto su questo mondo fatto di eventi di ultra distanza. Prima di farlo per la classifica lo faccio per me, un percorso di crescita personale che, allenamento dopo allenamento, mi rafforza fisicamente e mentalmente e, almeno io credo, mi rende una persona migliore. Quindi via le paure...via i brutti pensieri, sorridiamo alla vita, apriamo il cuore a questa nuova avventura..Bikingman Corsica mi aspetta! E con umiltà proverò a concludere anche questa nuova sfida!".

Davide Meler: “Faccio ultracycling da tre anni, troppo poco per sapere come fare per andare forte e lontano ma abbastanza da cominciare a capire cosa non fare. In Corsica mi presento con pochi km nelle gambe ma con un animo sereno e leggero. Si sente spesso dire che non contano le gambe ma è la testa a fare la differenza…quale migliore occasione per verificare questa ipotesi! In Corsica porterò con me l’esperienza di questi anni, sia fisica che psicologica; sarà una lunga pedalata piena di insidie e tentazioni ma sicuramente al termine di questa tappa, parte di un lungo viaggio che chissa quando finirà, potrò aggiungere alla lista cose da fare e cose da non fare. Primo appuntamento della stagione, un po come il primo giorno di scuola: incertezza mista ad entusiasmo!".

Ivana Furlan (Campionessa Italiana Endurance 2017): "Manca poco e saremo in Corsica...700 km e non so cosa mi aspetta...Consapevole di non essere preparata e sufficientemente allenata, l'umore nn è dei migliori...coglierò questa occasione come una vacanza...un modo per staccare da tutto e azzerare i pensieri.. forse il mio allenamento comincerà proprio in Corsica.. in fondo, quando mi ricapita di girare quest'isola così!".