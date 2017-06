Treviso Marathon 2018, partenza e arrivo tornano nel capoluogo della Marca

TREVISO Ora è ufficiale. Se ne parlava da tempo ma ora arriva l'ufficialità dagli organizzatori. La Treviso Marathon torna a Treviso: sia la partenza che l'arrivo saranno nel capoluogo della Marca. L'edizione del 2018 vedrà anche un cambio di data: si si correrà nell’ultima domenica di marzo, il 25. Ci sarà dunque un importante spostamento di tre settimane rispetto alla programmazione degli ultimi anni. A confermare la nuova data la riunione del consiglio federale della Fidal, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, che si è svolta a Roma giovedì 1° giugno e che, tra gli ordini del giorno, prevedeva appunto la definizione del calendario di Maratone e Mezze Maratone italiane del prossimo anno. Una svolta importante per la maratona trevigiana che domenica 25 marzo 2018 festeggerà il compleanno numero 15.

“Un cambio di data importante, che va a valorizzare la nostra maratona - commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso Scrl – un cambio data fortemente voluto che ci riporta alla data originaria richiesta 15 anni fa in Federazione. Di fatto guadagniamo tre settimane, molto utili per la preparazione dei maratoneti in un periodo difficile come quello invernale, ovviamente si spera sempre in condizioni meteo migliori di quelle avute fino ad ora. Dopo attente e diverse valutazioni è stato deciso di ritornare a Treviso, rinnovando nuovamente il percorso. Per la prima volta dunque ci sarà una Treviso Marathon tutta a Treviso, una città che sicuramente saprà regalare ai podisti grande accoglienza e grandi emozioni, ma anche bellezze architettoniche e paesaggistiche che in tutta Italia ci invidiano. Dopo gli incontri, dell’ultimo periodo, con il sindaco Manildo, siamo pronti ad organizzare l’evento, in piena collaborazione con la Città di Treviso e cercando di trovare le migliori soluzioni di percorso possibili, garantendo anche una buona viabilità. La promessa fatta ai maratoneti di un’edizione “speciale” nel 2018 è mantenuta ma le novità non sono tutte qui, ce ne saranno altre in arrivo”.

"Treviso sempre più teatro dei grandi eventi, culturali, sportivi e turistici – dichiara il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo - Da mesi lavoravamo perché la 15esima edizione della Treviso Marathon, per la prima volta nella sua storia, avesse un percorso con partenza e arrivo nel capoluogo. Quella che si terrà il 25 marzo sarà a tutti gli effetti una prima volta - sottolinea Manildo – Una grande soddisfazione esserci riusciti grazie alla collaborazione degli organizzatori, ma anche grazie ai tanti cittadini, ai tanti sportivi che a più riprese ci hanno chiesto di lavorare a questo risultato. Per Treviso la Maratona sarà un’altra occasione per farsi conoscere anche dagli atleti che non l’hanno mai incontrata”.