Maratona di Treviso: nel 2017 ben otto eventi firmati dalla società trevigiana

TREVISO Maratona di Treviso: il 2017 sarà un anno ricco di eventi. Oltre alla Treviso Marathon 1.4 (con la seconda Treviso Half Marathon e la seconda MoohRun) in programma a Conegliano domenica 5 marzo, l'offerta agonistica (e non solo) della società trevigiana si amplia. Dopo aver "celebrato" in questo 2016 che sta giungendo al termine, la terza edizione della Corri in rosa (domenica 20 novembre, San Vendemiano) e la prima edizione de La Bestia (domenica 28 agosto, Miane), l'anno che sta per arrivare ha in serbo tante sorprese per gli appassionati del podismo. Ben otto gli appuntamenti in programma.

New entry del calendario eventi è "Altanea Corre", manifestazione ludico motoria che si svolgerà sabato 17 giugno al Lido di Altanea a Caorle (VE). Per gli appassionati tre percorsi di 6, 12 e 20 km (adatti a tutti i componenti della famiglia) da percorrere, di corsa o camminando, al tramonto nel Parco di Altanea e sul litorale di Porto Santa Margherita. Rispetto alla data 2016, verrà anticipata di quasi due mesi, la seconda edizione de "La Bestia", che dopo il grande successo del debutto, si terrà domenica 2 luglio a Miane. Il "triathlon del fango" prevedrà 10 km di trail, 12 km in mountain bike e 10 km di obstacle race da fare individualmente oppure in staffetta. La novità 2017 è che la prova solo corsa ad ostacoli farà parte del Campionato Italiano Mud Run. Debutta con il nuovo anno "La Diecimila del Montello", splendida occasione per correre 10 km (senza l'assillo del cronometro) immersi nella natura da Nervesa della Battaglia a Volpago del Montello lungo lo "Stradone del Bosco". Una fresca corsa serale, con tanto di eventi post gara, in programma sabato 9 settembre.

La quarta "Corri in rosa" si correrà invece in autunno inoltrato, domenica 19 novembre, sempre a San Vendemiano. La corsa delle donne per le donne contro la lotta al tumore al seno dopo le quasi 8.000 partecipanti di quest'anno, punta a toccare quota 10.000. Le edizioni di questa manifestazione tutta femminile contribuiranno al pagamento delle rate di un mammografo 3D acquistato dall'associazione Fiorot e donato all'Ulss 7 che l'ha installato nel reparto di radiologia nell'ospedale di Conegliano e lo utilizzerà per gli screening mammografici gratuiti. Entra a far parte definitivamente del mondo Maratona di Treviso, la Prosecco Run, che domenica 3 dicembre vivrà a Vidor la sua ottava edizione. Affiancata all'unica maratonina internazionale che passa dentro 17 cantine del Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene Docg, anche la "Prosecchina", manifestazione ludico motoria di 10 km.

"Gli appassionati di podismo si stanno evolvendo e di conseguenza è giusto che anche la nostra proposta evolva - commenta Aldo Zanetti, amministratore unico di Maratona di Treviso Scrl - a parte il "pacchetto maratona", oltre alle positive conferme, come la Corri in rosa, La Bestia e la Prosecco Run, abbiamo introdotto in questo 2017 alle porte "Altanea Corre" a Caorle e "La Diecimila del Montello". Nella città balneare veneziana abbiamo iniziato a tessere importanti rapporti grazie a Silca Ultralite Vittorio Veneto che ha organizzato due campionati italiani di duathlon e triathlon quest'anno. Per quanto riguarda il Montello, il comune di Volpago ci ha interpellato per creare un evento sportivo che potesse rivalorizzare quest'area. Noi ci siamo messi a disposizione, continuando a lavorare per realizzare manifestazioni che unendo sport e turismo siano promozione del territorio".

