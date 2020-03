Maratonina della Vittoria, volano le iscrizioni: superata quota 1200

La Maratonina della Vittoria non si ferma: resta confermato l’appuntamento con la settima edizione della mezza maratona di Vittorio Veneto e con la Vittorio City Run, in programma domenica 15 marzo.

La macchina organizzativa, guidata da Scuola di Maratona Vittorio Veneto, sta affrontando gli impegni di ogni vigilia. Per venire incontro agli atleti penalizzati dalle tante cancellazioni di gare avvenute nelle ultime settimane, Scuola di Maratona ha comunque deciso di non effettuare l’ultimo cambio di quota per le iscrizioni, previsto per il 9 marzo (la quota rimarrà così fissa a 30 euro). Sarà inoltre possibile iscriversi alla Maratonina della Vittoria anche sabato 14 marzo, sino alle ore 18, all’area Expo al Palazzetto dello Sport di Vittorio Veneto. Le iscrizioni alla mezza maratona, intanto, hanno superato quota 1.200. Per ulteriori informazioni: www.eroica15-18.it.

Questo il messaggio che la Scuola di Maratona Vittorio Veneto intende far arrivare a tutti i runners: «La Maratonina della Vittoria non si ferma! Scuola di Maratona, e tutti i volontari coinvolti, reagisce con realismo e responsabilità all’emergenza dettata dal Coronavirus, prendendo le dovute precauzioni come indicato dalle linee guida delle istituzioni. Però, anche se nel pieno rispetto delle indicazioni e prescrizioni delle autorità competenti, stiamo lavorando per farci trovare preparati al 15 marzo e offrirvi uno spettacolo memorabile. I lavori nelle prossime due settimane che precedono la 7^ Maratonina della Vittoria si stanno intensificando: non lasceremo nulla al caso. Stiamo preparando al meglio il percorso le segnalazioni, i chilometri, il fondo stradale, i ristori e i pacchi gara. La nostra passione va oltre ogni paura. Siamo attivi al 100% e in questi giorni abbiamo visitato alcuni nostri partner: le medaglie sono in fase di preparazione, e non vediamo l'ora di consegnarle a tutti i finisher per farle incidere con il loro nome e il crono della gara; le canotte che consegneremo insieme al pacco gara, sono pronte per la personalizzazione con i nostri loghi. Vittorio Veneto è pronta per vestirsi di nuovo a festa. Inoltre abbiamo deciso di non far scattare l'ultimo cambio quota e di permettere le iscrizioni fino al sabato prima della gara: quindi ci si potrà iscrivere alla 7^ Maratonina Della Vittoria fino a sabato 14 marzo alle ore 18 anche direttamente all'Area Expo, presso il Palazzetto dello Sport. Vi aspettiamo il 15 marzo a Vittorio Veneto per la 7^ Maratonina della Vittoria e la Vittorio City Run. Nella mezza maratona abbiamo abbondantemente superato quota 1200 iscritti, non perdete l'occasione di unirvi agli altri runners».