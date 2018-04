La Marca Classica: iniziano i preparativi per la corsa automobilistica storica

TREVISO L’Automobile Club Treviso, tra i suoi diversi compiti d’istituto, ha pure il turismo, generalmente declinato su “quattro ruote”. Venerdì mattina l’Assessore al Turismo della Regione Veneto, il dott. Federico Caner, è stato in sede per un dialogo a tema con il Presidente del sodalizio, l'avv. Michele Beni. Tra gli argomenti affrontati anche la realizzazione della prossima manifestazione sportiva automobilistica in chiave storica “La Marca Classica” che sarà un veicolo di promozione delle specificità locali, in particolare della Pedemontana Trevigiana e delle eccellenze della Marca, accompagnata poi dal raduno, sempre di auto d’epoca, “Ruote nella Storia” di ACI Storico, con l’Automobile Club Treviso, che con l’associazione “I Borghi più belli d’Italia” darà ancora maggior lustro ad Asolo e dintorni. Sono in corso infine le procedure per il patrocinio de La Marca Classica e Ruote nella Storia da parte della Regione Veneto (e la richiesta del marchio turistico regionale “Veneto the Land of Venice”), della Provincia di Treviso e dei comuni coinvolti con la manifestazione automobilistica.