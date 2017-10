Donne e beneficenza: domenica a Mogliano appuntamento con la "Marcia in rosa"

MOGLIANO VENETO Domenica 22 ottobre a Mogliano Veneto si marcia in rosa. Nell’ambito della campagna nazionale dedicata alla prevenzione del tumore al seno, Ottobre in Rosa è un appuntamento ormai consolidato a Mogliano, in collaborazione con le associazioni del territorio.

“Quella di domenica è un’iniziativa alla quale teniamo molto – sottolinea il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena –. Innanzitutto per la finalità benefica di questa bella manifestazione di solidarietà alla quale invitiamo tutti i nostri cittadini a partecipare. Ma anche perché rappresenta un’opportunità di condivisione di esempi positivi, di coraggio e speranza, che autoalimentano la forza nel superare gli ostacoli della malattia. Questo serpentone rosa diffonderà energia e allegria in tutta la nostra città”. La Marcia in Rosa, iniziativa a scopo benefico promossa da APIO ogni anno nel mese di ottobre per sensibilizzare alla prevenzione del tumore al seno, coinvolge anche i territori limitrofi, in particolare Preganziol, dove si era svolta l’edizione precedente.

“L’ampia risonanza dell’informazione alle donne e la capillare sensibilizzazione alla prevenzione sono le armi più utili per la lotta al tumore al seno. Questo è il motivo alla base delle nostre scelte nel sostenere queste iniziative – dichiara l’Assessore alle politiche sociali, Tiziana Baù –. Vorrei però aggiungere che è anche grazie alla collaborazione con le attivissime associazioni del territorio, in particolare LILT e APIO in questo caso, che riusciamo a concretizzare il nostro impegno nel creare le condizioni ottimali per il ben-essere della nostra comunità. Ottobre in Rosa e questa Marcia in Rosa sono uno dei tanti tasselli ai quali ci dedichiamo in questa ottica”. Il gazebo per le iscrizioni sarà installato alla partenza del percorso, in via Matteotti davanti al capitello, a partire dalle 9.00. La marcia partirà alle 9.30 e si svolgerà per circa 5 km per le vie del Quartiere Ovest, compreso un tratto sulla riva destra dello Zero e si concluderà verso le 11.30 presso gli impianti sportivi del Circolo Ricreativo dell’Ovest. In caso di maltempo verrà optato per un percorso alternativo. La quota di iscrizione è di 5 Euro, gratuita per ragazzi fino ai 14 anni, Il ricavato sarà destinato a sostenere progetti di prevenzione. Ai partecipanti alla Marcia in Rosa saranno distribuiti i nastri rosa, a sostegno della Campagna Nastro rosa promossa da LILT. Il tumore alla mammella continua ad essere ancora il “big killer n.1” del genere femminile. Si stima che in Italia siano oltre 50mila i nuovi casi di cancro alla mammella e si registra un aumento tra le giovani donne in età compresa tra i 25 e i 45 anni, una fascia di età “esclusa” dal programma di screening previsto dal SSN. Nonostante il costante incremento dell’incidenza di questa patologia, si registra tuttavia una sia pur lenta ma continua diminuzione della mortalità: quasi il 90% di sopravvivenza.