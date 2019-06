Motta di Livenza in festa per la RosAzzurra: una marcia aperta a tutti

Due distanze: 5 e 10 chilometri. Una grande festa al’insegna dello sport e del benessere. L’occasione per informare e sensibilizzare i cittadini sui temi della salute e della prevenzione.

Domenica 16 giugno, a Motta di Livenza debutta la RosAzzurra di Motta, marcia a carattere non competitivo, che scatterà alle 9 da Piazza Luzzatti. Il nome è già un programma: RosAzzurra perché l’evento sarà aperto a tutti, uomini e donne, grandi e piccini. Si correrà per divertimento, ma anche per una giusta causa: parte del ricavato della manifestazione sarà infatti destinato all’Associazione Amiche per la Pelle APS che si occupa di realizzare progetti e attività per la prevenzione dei tumori e l’umanizzazione del percorso di cura delle persone affette da malattia. La RosAzzurra sarà il momento conclusivo della prima edizione di “Una Motta di salute”, manifestazione organizzata dal Comune di Motta in collaborazione con le associazioni del territorio e con Palextra Events che ha realizzato la t-shirt e lo zainetto ufficiale dell’evento.

Il programma di “Una Motta di salute” si svilupperà lungo l’arco dell’intero weekend. Sabato 15 giugno, al mattino, screening e visite gratuite per la prevenzione di tumore al seno, tumori della pelle, esami cardiologici, posturali e densitometria ossea (in collaborazione con l’associazione Amiche per la pelle, l’associazioni Amici del cuore e la Farmacia alla Provvidenza). Nel pomeriggio, alle 15, corso di primo soccorso e disostruzione pediatrica gratuito (presso auditorium scuole medie). Alle 17 convegno sulla prevenzione a tavola e con il movimento (presso la Sala Consiliare). Dalle 15 alle 19, in centro città, sarà invece aperto il "Villaggio della salute" con la presenza di associazioni e professionisti che offriranno screening gratuiti, consulenze e informazioni su vari temi (ottica, medicina riabilitativa, estetica, prevenzione obesità, naturopatia e medicina naturale). In chiusura di giornata, alle 21, sfilata delle “guerriere” dell'associazione Amiche per la Pelle, donne che hanno sconfitto la malattia e ora si prendono una rivincita. Gli abiti saranno forniti dai negozi della città. Ospiti della serata anche Nic&Ale LIS, direttamente dalla trasmissione televisiva Italia's Got Talent. Poi, domenica 16 giugno, l’atteso debutto della RosAzzurra di Motta, che porterà la prevenzione ad abbracciare lo sport. Iscrizioni anche in Piazza Luzzatti, sabato 15 giugno, dalle 15 alle 19, e domenica 16 giugno, dalle 7.30 alle 8.30.