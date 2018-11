Un successo la 28° Marcia di Santa Caterina: in oltre 3mila di corsa sulle strade

Domenica 25 novembre si è svolta, a Barbisano di Pieve di Soligo, la 28° Marcia di Santa Caterina, manifestazione podistica a cui si sono iscritti 3280 partecipanti grazie all'organizzazione del Gruppo Marciatori “Allegria” di Barbisano, mentre hanno collaborato alla manifestazione: la Pro Loco di Collalto, l’Associazione ex carabinieri in congedo, il vigili del fuoco volontari, i vigili di Pieve di Soligo, il dott. Cantafio salvatore e le ambulanze dei soccorritori di Conegliano. Il tutto oltre alla presenza dell’assessore alla sicurezza Roberto Menegon e di ben 120 volontari impegnati per tutti i seguenti percorsi di marcia:

Percorso km 4 - Partenza presso impianti sportivi di Barbisano, percorso paesano interamente asfaltato, adatto a mamme con bambini in passeggino, anziani e disabili in carrozzina.

Percorso km 6 - Partenza presso impianti sportivi di Barbisano, percorso collinare passando per vigneti e le Crode del Pedrè.

Percorsi km 13 - 19 - Partenza presso impianti sportivi di Barbisano, percorso collinare tra boschi e campi, passando al di sotto del Castello di Collalto.

Premiati:

Percorso km 6

1. Andrei Carlos e Mirco Bottega

2. Leonardo Ceresa

3. Angelo Zuliani

1. Gessica Vettorig

2. Miruna Minai

3. Elise De Pizzol

Percorso km 13

1. Diego Bau

2. Mirco Signorotto

3. Alvaro Zannoni

1. Patrizia Zanette

2. Lara Comiotto

3. Letizia De Bacco

Percorso km 19

1. Elia Costa

2. Lorenzo De Conto

3. Dario Turchetto

1. Silvia Serafini

2. Beatrice Scarpini

3. Antonella Pasqualini

Gruppi più numerosi

1. Arnold’s – Chiampo (Vi)

2. Piedone - Piacenza

3. Edilcementi – Sernaglia della Battaglia

4. Le Due Dorri – Vazzola

5. Biancade – Biancade di Roncade

6. Piè veloce – Maserada

7. Donne in corsa – Barbisano

8. San Giovanni del Tempio - Sacile (Pn)

9. lepri di sarano – sarano di santa lucia di piave (tv) 10. atletica mottense – motta di livenza (tv)

