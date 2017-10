Il trevigiano Marco Bernardi rappresenterà l'Italia alla finale del Mondiale kart

MIANE Sarà il trevigiano Marco Bernardi di 13 anni a rappresentare l’italia alla Finale mondiale di Kart che si terrà il prossimo 12 novembre a Portimao, in Portogallo. Il giovane pilota originario di Miane è stato uno dei vincitori del prestigioso ticket che dà l’accesso alla prestigiosa Rotax Grand Final disputando una gara vincente nella cat.

Marco Bernardi ha corso per anni con l’associazione sportiva Kronoracingteam di Miane che fa crescere i giovani nel motorsport, il team fondato dal padre alcuni anni fa vanta successi e vittorie anche grazie al figlio che da sempre si Impegna e si allena per raggiungere buoni risultati in pista, quest’anno il giovane driver ha corso per la Gpz international racing di Cavarzere portando subito i colori della squadra sul podio già nelle prime gare di campionato chiudendo la stagione in seconda posizione. Il 12 novembre Marco Bernardi sarà uno dei 400 piloti provenienti da 60 nazioni a contendersi il titolo del miglior pilota, Jenson Button e Kimi Raikonnen hanno iniziato la loro carriera proprio così e sarebbe bello pensare a un pilota trevigiano in Formula 1.