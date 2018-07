Denis Marconato “carica” i 101 di Preganziol

PREGANZIOL Entusiasmo alle stelle e domande a raffica al “gigante buono” Denis Marconato, l’ex Benetton Basket ora allenatore giovanile. Un centinaio di ragazzini dei centri estivi di Preganziol sono rimasti estasiati dai 2,11 m. e dal 52 di piede del campione azzurro, che li ha saputi coinvolgere e assieme a loro ha svolto qualche esercizio propedeutico alla pallacanestro. Divisi in tre gruppi, ogni ragazzino ha trovato il proprio momento di gloria: «Conosco bene la Polisportiva Preganziol perché mia figlia ha giocato qui a pallavolo per alcune stagioni – ha detto Marconato -. Mi piacciono questi centri estivi perché, oltre ad essere organizzati molto bene, hanno la caratteristica di entusiasmare e coinvolgere i ragazzi facendo provare loro numerose discipline sportive. In questa fascia d’età è necessario provare tutti gli sport e crescere con la cultura sportiva.»

L’incursione di Marconato ai centri estivi S-Factor organizzti dalla Polisportiva Preganziol, segue quella del campione di kickboxing Galuppo. In programma, fra una decina di giorni, l’arrivo del campione olimpico di canottaggio Rossano Galtarossa.