Mareno di Piave, 150 staffette in corsa per il campionato provinciale di cross

MARENO DI PIAVE Pronti, via! Si è alzato il sipario sulla stagione trevigiana della corsa campestre. Circa 150 staffette hanno fatto passerella, sabato mattina, sui prati attorno al palazzetto dello sport di Mareno di Piave per il campionato provinciale della specialità. Un classico appuntamento d’inizio annata, sempre molto apprezzato dalle società. I titoli provinciali di staffette sono andati a Trevisatletica, che ha fatto doppietta imponendosi tra i ragazzi e le ragazze. Gradino più alto del podio anche per il Gruppo Atletico Vedelago tra i cadetti, la Silca Ultralite tra le cadette e l’Atletica Tre Comuni tra gli esordienti. Giovanni Pizzaia e Sofia Ros, entrambi di Vittorio Atletica, si sono invece aggiudicati i titoli provinciali allievi. Ottima l’organizzazione dell’Atletica Santa Lucia di Piave.

Le classifiche

Campionato provinciale di staffette. Maschili. Cadetti (400-600-800 m): 1. G.A. Vedelago (Nicolò Ferraro, Matteo Bortone, Riccardo Ganz), 2. Atl. Pederobba (Roberto Conte, Tommaso Orlando, Lorenzo De Bortoli), 3. Atl. Ponzano (Alessandro Gajo, Alessandro Rodighiero, Pompanin Dimai). Ragazzi (400-600-800 m): 1. Trevisatletica (Alessio Favaretto, Giovanni Zuccon, Filippo Bisetto), 2. Vittorio Atletica (Andrea Uliana, Fabio Uliana, Mattia Tocchet), 3. Atl. Santa Lucia di Piave (Giovanni Sciancalepore, Filippo Brescacin, Marco Modolo Zanchetta). Esordienti mista (300-400-500 m): 1. Atl. Tre Comuni (Tarik Mosteghanemi, Caterina Aureto, Filippo Cavezzan), 2. Atl. Ponzano (Giovanni Carlo Carretta, Alessia Tozzato, Massimiliano Gajo), 3. Running Team Conegliano (Stefano Ferraresi, Dario Di Marco, Luca Dorigo).

Femminili. Cadette (400-600-800 m): 1. Silca Ultralite (Matilde Dal Mas, Eleonora Biz, Sofia Tonon), 2. Atl. Pederobba (Lia Menel, Deborah Cecchel, Mihaela Burlacu), 3. Vittorio Atletica (Emma Poser, Gloria Ros, Alice Biz). Ragazze (400-600-800 m): 1. Trevisatletica (Ginevra Vedova, Beatrice Buso, Jennifer De Rosa), 2. Atletica Ponzano (Matilde Spessotto, Emma Carniato, Valentina Schiavinato), 3. Atl. Pederobba (Ester Checuz, Ines Barrichetto, Francesca Piccolo). Campionato provinciale individuale. Allievi (2,8 km): 1. Giovanni Pizzaia (Vittorio Atletica), 2. Samuele Menegazzo (Atl. Pederobba), 3. Fabio Piovesan (Atl. Pederobba). Allieve (2 km): 1. Sofia Ros (Vittorio Atletica), 2. Serena Gallo (Atl. Quinto Mastella).

