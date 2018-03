Il Prefetto incontra Margherita Borsoi, nuova bandiera dello sport trevigiano

TREVISO Nel pomeriggio di mercoledì 7 marzo il prefetto di Treviso, Laura Lega, ha voluto incontrare negli uffici della Prefettura l’undicenne Margherita Borsoi, accompagnata per l'occasione dai suoi familiari.

La giovanissima atleta di Falzè di Piave, il prossimo 12 marzo, verrà insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica. L’attestato, riservato ai giovani che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età, è conferito dal Capo dello Stato al fine di mettere in luce eccezionali benemerenze tra i minori che rappresentano un modello di buon cittadino e si sono distinti nel senso civico per altruismo, solidarietà e atti di coraggio. Margherita, che frequenta la prima media e suona il pianoforte, oltre a praticare diverse discipline sportive come lo sci, il nuoto e il pattinaggio, si cimenta con particolare successo nel taekwondo, l'arte marziale coreana, alla quale si è accostata circa due anni fa seguendo le orme del fratello. Lo scorso novembre ha vinto il campionato italiano para-taekwondo ed è stata la prima tra i diversamente abili a competere ad una manifestazione di arti marziali riservata a normodotati. Tra i prossimi obiettivi di Margherita c'è anche la partecipazione alle Paralimpiadi di Tokyo del 2020. Un sogno che potrebbe consacrarla come una tra le più talentuose atleta della nostra provincia.